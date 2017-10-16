WhatsApp’ta mesajları okunmadı olarak işaretleme konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımız işinize yarayabilir.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp hemen hemen her telefonda yüklü bir uygulamadır.Bir takipçimiz WhatsApp’ta mesajları okunmadı olarak nasıl işaretleyebilir konusunda destek istemiştir.E-Posta hesaplarınızda bu özellik olduğu için okuduğunuz bir maili tekrar ileri ki zamanlarda okumak için okunmadı olarak işaretliyoruz.Sizde WhatsaApp’tan gelen mesajı okuduktan sonra unutmamanız için ileri ki zamanda okumak istiyorsanız okunmadı olarak işaretleyebilirsiniz.

WhatsApp’ta Mesajları Okunmadı Olarak İşaretlemek oldukça kolay.

İlk olarak whatsApp uygulamasını açın ve okunmadı olarak işaretleyeceğiniz mesajın sahibine basılı tutun.Mavi ile hafif bir işaretleme yapıldıktan sonra sağ üst köşede bulunan 3 nokta üst üsteye basın ve “okunmadı olarak işaretle” seçeneğine basmanız yeterli olacaktır.

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