Whatsapp’ta karşı tarafa atılan mesajları silme

GSM operatörleri üzerinden mesajlaşmayı bitirme noktasına getiren WhatsApp’tan yeni özellikler heyecanlandırıyor.

Bildiğiniz üzere WhatsApp dünyanın en aktif bir şekilde kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır.WhatsApp’ın bu kadar başarılı olmasının yanında sorunsuz bir alt yapısı ve her daim güncellenen yazılımı ile kullanıcılarını memnun etme çabası olduğunu söyleyebiliriz.

Sosyal medyada çıkan resmi olmayan haberlere göre WhatsApp’ta karşı tarafa gönderdiğiniz iletiler okunmadığında geri silme şansınızın olabileceği belirtiliyor.WhatsApp’ta bazen yanlış ileti gönderimi sonrasında zor durumlara düşelebiliyorsunuz.Hali hazırda WhatsApp’ta gönderdiğiniz iletileri karşı taraf okumadan silemiyorsunuz.Eğer bu özellik gelirse WhatsApp birçok kişinin yanlışlıkla yapacağı hataları ortadan kaldıracak ve rakipsiz lider olacağını birkez daha kanıtlayacaktır.

Bu özelliğin kesin gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir netlik bulunmamaktadır.

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