WhatsApp’ta kalın,eğik ve üstü çizgili nasıl yazılır (iPhone ve Android)

WhatsApp’ta farklı yazı stilleri ile yazmak istiyorsanız bu yazımız tam size göredir.

whatsApp dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olarak yoluna devam ediyor.GSM Operatörlerinin sms’lerini bitiren WhatsApp ile gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz.Bir ziyaretçimiz bize WhatsApp’ta farklı stillerde yazı nasıl yazılır konusunda bilgi istemiştir.Bunun için yapmanız gereken adımları sizlere yazmak istedik.İlk olarak belirtmek isteriz ki WhatsApp’ta farklı stilde yazı yazmak için ayrı bir buton bulunmamaktadır.Bunun yerine yazacağınız cümlenin başına ve sonuna getireceğiniz işaretler ile yazı stilinizi değiştirebilirsiniz.

WhatsApp’ta kalın yazı yazma

WhatsApp’ta yazmak istediğiniz komple bütün cümleyi yada önemini vurgulamak istediğiniz kelimeyi kalın yazmak için yazının başına ve sonuna * (yıldız) işareti koymanız yeterli olacaktır.

Örnek: Bugün saat *15:00*’da buluşalım. Bu şekilde yazdığınızda saati vurgulamış olursunuz.

WhatsApp’ta eğik yazı yazma

WhatsApp’ta eğik yazı yazmak için yine yukarıda belirttiğimiz gibi yazının başına ve sonuna _ (alt tire) koymanız yeterli olacaktır.Bu sayede eğik olarak karşı tarafa yazınızı gönderebilirsiniz.

Örnek: Bugün saat _15:00_’da buluşalım. Bu şekilde yazdığınızda saati eğik yazmış olacaksınız.

WhatsApp’ta üstü çizik nasıl yazılır ?

Çok fazla popüler olarak kullanılmıyor fakat biz yinede yazmak istersiniz diye eklemek istedik.Yine kelime başına ve sonuna ~ (yaklaşık işareti) koymanız yeterli olacaktır.

Not: Yazıları anlık olarak işaretleri koyduğunuz ana yazının şekli değişmez.Mesajınızı gönderdikten sonra istediğiniz yazma stili gerçekleşecektir.

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