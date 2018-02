WhatsApp’ta gönderilen mesajları silme şartları

Anlık mesajlaşma uygulamaları arasında en favori olanı şüphesiz WhatsApp uygulamasıdır. WhatsApp geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir güncelleme sonrasında karşı tarafa gönderdiğiniz mesajları silme özelliğini ekledi.

Genellikle WhatsApp’ta birçok kişi yanlışlıkla yazı göndermektedir. Yada yazıyı göndermek istediği kişiyi yanlış seçerek büyük sorunlara yol açabilmektedir. İşte bu sorunları ortadan kaldırmak için yapmanız gerekenleri anlatacağız.

Peki WhatsApp’ta gönderilen mesajlar nasıl silinir ?

İlk olarak WhatsApp uygulamasının son sürümünü indirmeniz gerekmektedir. Google Play Store yada APP Store’dan WhatsApp son sürümünü güncelleyiniz. Bu yerler haricinde lütfen internetten bularak indirdiğiniz ve içeriği ne olduğu belli olmayan APK dosyalarını indirmeyiniz.

Gönderdiğiniz mesajı silmek için mesaja basılı tutun ve üst tarafta bulunan “ Silme ” sekmesine basınız. Açılan ekranda size bazı seçenekler sunulmaktadır.

Bu seçenekler şöyle;

– BENDEN SİL

– İPTAL

– HERKESTEN SİL

Siz “ Herkesten Sil “ seçeneğine bastığınızda mesajınız karşı taraftan ve sizden silinecektir. Karşı tarafa ise “Bu mesaj silindi “ uyarısı gidecektir. Tabi gönderdiğiniz mesajları silmek için bazı şartları taşımanız gerekmektedir. Eğer bu şartlardan bir tanesi karşılanmıyorsa maalesef mesajınız kalıcı olarak duracaktır.

WhatsApp’ta yanlışlıkla gönderdiğiniz mesajı silmek için 7 dakikanız bulunmaktadır. Eğer 7 dakikayı geçirirseniz maalesef mesajınız silinmemektedir.

Ayrıca mesajı silmek istediğiniz kişide WhatsApp’ın son sürümünü kullanmak zorundadır. Siz güncel sürüm kullanıyorsunuz, fakat karşı taraf eski sürüm kullanıyorsa mesaj silme işlemi gerçekleşmemektedir.

Bu durum WhatsApp grupları içinde geçerlidir. WhatsApp’ta bulunan gruplar arasında eski sürümü kullanan varsa o kişinin ekranından mesaj silinmeyecektir. Son sürümü kullanan kullanıcıların ekranından silinecektir.

Tabi sadece mesaj silme işlemi gerçekleşmiyor. Göndermiş olduğunu resim, müzik,GIF dosyası v.s. v.s. her türlü gönderinizi silebilirsiniz.

