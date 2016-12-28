WhatsApp’a gelen mesajlar gizlice nasıl okunur

WhatsApp uygulamanıza gelen mesajı gizlice nasıl okuyabilirim diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı şöyle;
WhatsApp şüphesiz akıllı telefonlarda en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor.Her yeni akıllı telefon alındığında yada telefon sıfırlandığında ilk iş olarak WhatsApp kurulmaktadır.Bildiğiniz üzere WhatsApp’ta size mesajl gelince okudğunuz takdirde karşı tarafa çift mavi tık işareti gözükmektedir.Bu kural sizin içinde geçerlidir.Bir ziyaretçimiz WhatsApp‘ına gelen mesajları okuyup karşı tarafın haberi olmaması için ne yapabilirim konusunda yardım istemiştir.
İlk olarak size WhatsApp’ınıza mesaj geldiğinde açmayın.Telefonunuzdaki internet bağlantısını kesin yada telefonunuzu uçak moduna alınız.Bu işlemlerden sonra WhatsApp giriş yapın ve gelen mesajı okuyunuz.Okuma işlemi esnasında karşı tarafa mavi tık gözükmeyecektir.Daha sonra WhatsApp uygulamasından çıkış yapınız.İnternetinizi açtığınızda hala karşı taraf mesajınızı okumadığını görecektir.