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WhatsApp’a gelen mesajlar gizlice nasıl okunur WhatsApp uygulamanıza gelen mesajı gizlice nasıl okuyabilirim diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı şöyle; WhatsApp şüphesiz akıllı telefonlarda en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor.Her yeni akıllı telefon...

LG G5 Always On Display nasıl açılır ve kapatılır? Bir ziyaretçimiz bizden LG G5 modelinde ekranda saati devamlı gösterilme özelliğinin nasıl açıldığı konusunda bilgi istemiştir. LG G5 modelinde en çok kullanılan özelliklerden bir tanesi ise kesinlikle Always On...