WhatsApp yüklenmiyor! Google Play Store 905 hatası çözümü

Geçtiğimiz hafta içi bir takipçimiz bize bir soru göndermiş.Fakat geç farkettik. İlk önce özür dileyerek ziyaretçimizin bize gönderdiği soruyu yazıp cevaplamak istiyoruz.

Soru: Telefon kırıldığı için eski telefonum olan Samsung Galaxy S3 mini’yi kullanmaya başladım. WhatsApp yüklemek istediğimde 905 hatası verdi. Bunu nasıl çözebilirim?

Cevap: WhatsApp uygulamasını yüklediğiniz bu hatayı alıyorsanız ilk olarak telefonunuzun tarih ve saat ayarlarını kontrol etmeniz gerekmektedir. Yüzde 99 ihtimal ile saat ve tarih ayarınız doğruysa sorun otomatik olarak düzelecektir.

Eğer yukarıdaki çözüm yöntemi olmazsa telefon menüsünden ” Ayarlar ” sekmesine geçiniz. Açılan menüden ” Uygulamalar ” kısmına giriniz. Alt kısımdan ” Google Play Store ” uygulamasını bulun ve açınız. Son olarak açılan ekrandan ” Güncellemeleri kaldır ” simgesine dokununuz.

Bu işlemden sonra Play Store uygulaması önceki versiyonuna dönecektir. İndirme sorununuzun düzeleceğini tahmin ediyoruz.

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