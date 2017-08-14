WhatsApp yeşil tık nasıl alınır?

Dünyanın en çok aktif olarak kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

WhatsApp’ın bu kadar yıl uzun süredir kullanılması sebebi sorunsuz olarak çalışması ve yeni özellikler getirerek kullanıcılarını memnun etmesidir.

WhatsApp’a yeni yeşil tık özelliği geleceği duyuruldu.Bu yeşil tık’ın ne anlama geldiğini merak ediyorsanız işte bu sorunun cevabı;

Bildiğiniz üzere Twitter ile başlayan ve daha sonra Instagram ve Facebook ile hayatımızı giren onaylı hesap olayı WhatsApp’ta da olması ayrıcalık katacak.

Kimler WhatsApp yeşil tık alabilecek?

Önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen yeşil tık’a ilk başta işletmlerin sahip olacağı konuşuluyor.Onaylı olan WhatsApp numaraları sayesinde E-Ticaret yada herhangi bir alışverişte onaylı hesap sayesinde rahatlıkla alışveriş yapabileceksiniz.

Yeşil tık’ın ne zaman geleceğine dair malesef net bilgi bulunmamaktadır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)