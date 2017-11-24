WhatsApp üzerinden silinen mesajlara nasıl ulaşırız?

Anlık mesajlaşma programı olarak hayatımıza giren WhatsApp’ın son yaptığı güncelleme de karşımıza çıkan yeni özelliği gönderilen mesajı silme aslında sanıldığı gibi mesajların tamamen silinmesine olanak tanımamaktadır.

Yanlış gönderilen mesajları hem kullanmakta olduğunuz telefondan hem de karşı tarafından telefonundan silme fırsatınızın olduğu bu özelliği yerle bir eden uygulamanın bulunduğunu açıklamak istiyoruz.

İspanyol bir teknoloji sitesinin yayınladığı haberde “Herkesten sil “ özelliğin stabil olarak çalışmadığı açıklandı. Peki bu sistemden sildiğimiz mesajlara ulaşmak için neler yapmamız gerekmektedir.

Android ve İOS mağazalarında bulunan “Bildiri Günlüğü “ uygulamasını telefonlarınıza indirerek buradan silinen mesajlara ulaşma şansınız bulunmaktadır. Ancak bu uygulamanın şimdilik sadece Android 7.0 üzerinde aktif olan cihazlarda çalıştığını belirtmek istiyoruz. Bildirim günlüğü uygulamasında her an kayıt altına alınan bildirimlere ulaşmak için uygulama içerisinden WhatsApp’ı aktif etmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda uygulama içerisinde kayıt altına alınan verilerin cihazın kapatılıp açılmasından sonra silindiğini belirtmek istiyoruz.

Silinen bu mesajlara tekrar ulaşma şansınız bulunmamaktadır. Ayrıca program içerisinde bulunan bir diğer özellikte sadece ilk 100 karakter için geçerlidir. Yani tek seferde 100 kelime üzerinde yazılan mesajlardan 100 kelimeden sonra sistem tarafından kayıt altına alınmamaktadır. Bu yüzden 100 kelimenin altında bulunan her mesajınıza ulaşma şansınız varken , 100 kelimenin üzerinde mesajlara ulaşma şansınız şimdilik bu program üzerinde bulunmamaktadır.

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