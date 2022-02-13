WhatsApp süreli mesaj şartları şu şekilde

WhatsApp uygulamasında mesajlarınızın otomatik silinme özelliği geldi. Bizde kontrol ettik fakat Telegram gibi çok kapsamlı durmuyor. Telegram’da mesajlarınızı belirttiğiniz süre içinde otomatik olarak hem sizden hem karşı taraftan siliniyor. Ayrıca Telegram’da gizli sohbet başlattığınızda ise hiçbir şekilde ekran görüntüsü alınmıyor ve mesajlar kalıcı bir şekilde iki taraftan silinmektedir.

WhatsApp resmi internet sitesindeki bilgi şu şekilde;

Süreli Mesajları etkinleştirdiğinizde, mesajları gönderildikten 24 saat, 7 gün veya 90 gün sonra kaybolacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yaptığınız en güncel seçim yalnızca sohbetteki yeni mesajlar için geçerli olur. Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez. Bireysel sohbetlerde, her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Grup sohbetlerinde, tüm grup katılımcıları süreli mesajları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Ancak grup yöneticileri grup ayarlarını, süreli mesajları yalnızca grup yöneticilerinin etkinleştirmesine veya devre dışı bırakmasına izin verecek şekilde değiştirebilirler.

Bir kullanıcı 24 saatlik, 7 günlük veya 90 günlük süre içinde WhatsApp’ı açmazsa ilgili mesaj sohbetten kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın önizlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.

Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin seçtiğiniz süre sona erdikten sonra da sohbette kalmaya devam edebilir.

Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildiği sohbetten kaybolmaz.

Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dahil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.