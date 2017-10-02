Whatsapp sesli görüşmeler kaydetme nasıl yapılır?

Online olarak mesajlaşmada çığır açan ve Dünya üzerinde 1 Milyardan fazla kullanıcısı bulunan Whatsapp’ın son yıllarda getirdiği sesli görüşme ve görüntülü konuşma özellikleri aktif olarak 250 Milyon kişi tarafından kullanılmaktadır.

Özellikle de son yıllarda giderek popüler hale gelen ve hayatımızın olmazsa olmaz programları arasında yer alan Whatsapp’da sesli görüşme sırasında yaptığımız konuşmaları nasıl kaydedeceğiniz konusunda sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Whatsapp Konuşmasını kaydetme

Bunun için bazı telefonlarda bulunan sesli görüşme kaydetme seçeneğini aktif etmeniz yeterli olacaktır. Ancak birçok telefonda bulunmayan bu özelliği aktif hale getirmek için yapmanız gereken İOS ve Android marketlerde bulunan bazı programları telefonlarınıza indirmek olacaktır. Son derece kullanışlı olan bu programlar sayesinde sizlerde cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz Whatsapp sesli konuşmalarınızı kayıt altına alma fırsatını bulmuş olacaksınız. Android işletim sisteminde bulunan “Whatsapp Calls “ isimli programı cep telefonunuza indirdikten sonra cep telefonunuz ile yaptığınız bütün görüşmelerin kayıt altına alınacağınızı bilmenizde yarar vardır. Bu yüzden bu program sayesinde sizlerde konuşmalarınızı kayıt altına alabileceksiniz.

Whatsapp Konuşmaları telefonda kayıt altına alınıyor mu?

Kullanmakta olduğumuz akıllı cep telefonlarından birçoğu yaptığımız bütün işlemleri neredeyse kayıt altında tutarak aslında zaman içerisinde zor durumda kalmamıza neden olmaktadır. Bu yüzden kullanmak olduğunuz mesajlaşma programı olan Whatsapp’ın içerisinde bulunan dosyalarda bazı konuşmalarımız ve mesajlaşmalarımızda kayıt altında tutulmaktadır. Bunun için Whatsapp klasörü içerisinde yer alan Media bölümüne giriş yaptıktan sonra karşımıza çıkan klasörlerden “Whatsapp Calls “ klasörüne giriş yaptığımız zaman buradan yaptığımız bütün görüşmelerin aslında kayıt altında tutulduğunu göreceksiniz. Bu yüzden Whatsapp konuşmalarınızın kayıt altında tutulmasını istemiyorsanız yapmanız gereken bu klasörde yer alan konuşmaları zaman zaman silmek olacaktır.

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