WhatsApp profilime yada profil fotoğrafıma kimler bakmış

WhatsApp profilime kimler bakmış konusunda araştırma yapıyorsanız sizin kafanızı ütüleyecek ama bir o kadar faydalı olacak bir yazı yazdık.

WhatsApp uygulaması dünyanın en popüler ve en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır.WhatsApp uygulamasından sonra GSM operatörleri üzerinden mesaj gönderme ve alma artık neredeyse kalmadı diyebiliriz.WhatsApp’ta en çok istenen özellikler arasında profilime kimler bakmış cevabını öğrenmektedir.Malesef WhatsApp’ın resmi uygulamasında bu özellik bulunmuyor.Ama 3.parti uygulamalar aracılığıyla profilinize kimler baktığınızı öğrenebiliyorsunuz.Teknoscrool olarak bizim bu yazıyı açmamızdaki sebep size WhatsApp profilime kimler bakmış uygulamasını anlatmak değildir.Aksine sizlere bu uygulamaların ne kadar zararlı olduğunu yazmaktır.

İlk olarak PlayStore girdiğinizde WhatsApp Profilime kimler baktığınız gösteren birçok uygulama görebilirsiniz.Merak edip hemen indiriyorsunuz.Tabi bu uygulamanın hangi izinleri istediğini biliyor musunuz? Biz sizin yerinize PlayStore’da sözde bu hizmeti veren bir uygulamayı yüklediğinizde kişilerinizi okuma,İnternet’ten veri alma,ağ bağlantılarınızı görüntüleme,tam ağ erişimi ve cihazınızın uyku moduna geçmesini engelleme gibi izinleri veriyorsunuz.Bu uygulamayı yüklediğiniz otomatik olarak rehberiniz kopyalanabiliyor.Bu çakma WhatsApp profil fotoğrafınıza bakanları gösteren uygulamayı yükledikten sonra size saçma bir şekilde bazı kişilerin ve numaralarızın profilinize baktığına dair uyarı veriyor.Tabi bu sınırlı bir şekilde gerçekleşmektedir.Sizden kredi almanızı istiyor.Koşa koşa kredi kartınız ile kredi satın alıyorsunuz.Bir bakıyorsunuz ki aldığınız kredi hesabınıza geçmiyor.Geçse bile işe yaramıyor.Neden derseniz program tamamen para koparmaya yapıldı.Sizde ufak bir miktar olduğu için amaaan deyip siliyorsunuz.Sizin gibi binlerce kişi bu şekilde yaptığını düşündüğünüzde programın yapımcısı parayı oturduğu yerden vuruyor.

Bilinçli bir kullanıcısı olsanız bu tür uygulamalara kanmaz ve paranızı kaptırmazsınız.Sadece bu ile WhatsApp ile kalmıyor.Mesela bir İnstagram profilime kim bakmış uygulamasını gördük ve yorumlara baktık.Yorumlara baktığımızda birçok kişinin isyanını görebilirsiniz.Şifresini kaptırıp bir daha geri alamayanı mı ararsınız, isteğiniz dışında birçok kişiyi takip ettiğinizi mi v.s. sorunlar bir bir geliyor.Uzun lafın kısası orjinal programların haricinde size şu hizmeti sunuyoruz, yok efendim bu uygulamayı yüklerseniz sizlere şunları haber veriyoruz denen üç kağıtçılara inanmayın.Google PlayStore’da gördüğünüz her uygulama yada oyun, çalışan,sağlam ve dürüst kişilerin yaptığı uygulamalar sanmayın.Binlerce çalışmayan ve sizleri kazıklamak için pusuya yatmış uygulamalar bulunmaktadır.

Sizlerin kafasını üteledikten sonra internette WhatsApp profilinize kimler baktığınız gösteren meşhur bir uygulama bulunuyor.Tabi bu uygulama Google PlayStore’da yer almıyor.Ekstradan verilen bir link adresi üzerinden indirmeniz gerekiyor.Belki bu uygulama çalışıyor.Fakat daha sonradan modifiye edilen bir uygulama olduğu için kişisel bilgilerinize rahatlıkla ulaşabilmektedir.Zaten ilk şart olarak WhatsApp uygulamanızı kaldırmanız gerekiyor.Yani bu uygulamayı yükleyip kendinizi uğraştırmak yerine hiç yüklememeniz daha iyi olmaz mı? Birisi sizin whatsApp profilinize bakmış yada bakmamış bu sizin için ne kadar önemli olacak ki? Pirinç almaya giderken elde ki bulgur’dan olmayın.

Ne olduğu belli olmayan uygulamalar her daim size zarar verir.İleride kredi kartınızdan haberiniz olmadan para çekilir, hiç bilmediğiniz kişilerden aramalar gelmeye başlayabilir, reklam mesajları,bahis reklamları,cinsel içerikli aramalar yada mesajlar ile karşılaşabilirsiniz.

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