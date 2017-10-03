WhatsApp konuşmalarını ekrana sabitlemek

Akıllı telefonların olmazsa olmaz programı Whatsapp’ın birçok özelliğini kullanıcılar bilmemektedir.

Bu yüzden sizlere bugün Whatsapp konuşmalarını sık yaptığınız kişilerin ekran sabit kalmasına yarayacak olan bilgiyi buradan açıklamak istiyoruz.

Dünya üzerinden en çok tercih edilen anlı mesajlaşma programı olan Whatsapp’ın bizlere sunduğu birçok kolaylık aslında kullanıcılar tarafından çok fazla bilinmemektedir. Bu yüzdende burada Whatsapp’ta sık konuştuğunuz kişilerin ekran devamlı olmasına yardımcı olacak bilgiyi vermek istiyoruz.

Whatsapp konuşma sabitleme

Özellikle Android ve İOS işletim sisteminin çok fazla kullanıldığı günümüzde bu özelliği kullanmak için Whatsapp programınızın son sürüm olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Devamlı olarak program içerisinde kullanıcılarını mutlu etmek için çalışmalarına devam eden Whatsapp’ın getirdiği son özelliklerden bir tanesi de sık görüşülen kişilerin ana ekranda yer almasını sağlamaktadır.

İOS işletim sisteminde yer alan Whatsapp programında konuşma sıklığınızın bulunduğu kişiyi üst tarafa sabitlemek için yapmanız gereken Whatsapp konuşma bölümüne girdikten sonra burada üste sabitlemek istediğiniz kişinin üstüne gelmek ve elinizle sağ tarafa doğru hızlıca kaydırmanız gerekmektedir. Bu işlemi yaptığınız zaman karşımıza çıkan menü içerisinde “Okunmadı “ ve “ Sabitle “ seçeneklerinden sabitleye bastığınız zaman artık o kişinin devamlı olarak üst tarafta duracağını görmüş olacaksınız. Sık görüştüğünüz bir kişi için son derece faydalı olacak olan bu bilgiyi kullanmak için yukarda bahsettiğimiz seçenekleri yapmanız yeterli olacaktır.

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