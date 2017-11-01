WhatsApp karşı taraftan mesaj silme kaç dakika içinde gerçekleşiyor

WhatsApp görüşme silme özelliği hangi şartlarda kullanılacağına dair bilgi arıyorsanız bu yazımızın size oldukça fazla faydası olacaktır.

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’a yeni ve çok güzel bir özellik geldi.Zaten uzun zamandır WhatsApp’a gönderilen mesajların silineceği özelliği geleceği bekleniyordu.WhatsApp’ta gönderdiğiniz iletiyi eskiden sildiğinizde sadece kendi ekranınızdan siliniyordu.Karşı tarafta gönderdiğiniz metin gözüküyordu.

Bu özellik aslında daha önce yayınlandı fakat WhatsApp beta kullanıcıları test edebiliyordu.WhatsApp resmi olarak olarak “herkesten sil” özelliğini tüm kullanıcılara açtı.

Peki herkesten sil özelliği nasıl çalışıyor?

Bu özelliği kullanmak için bazı şartları taşımanız gerekmektedir.İlk olarak en güncel WhatsApp sürümünü indirmeniz gerekmektedir.Daha sonra karşı tarafa gönderdiğiniz metni herkesten sil kullanmak için 7 dakikayı geçmemeniz gerekiyor.Eğer 7 dakikayı aşarsanız sadece sildiğiniz metin kendi görüşme ekranından silinecektir.Ayrıca son olarak karşı tarafında kullandığı whatsApp sürümü son güncel sürüm olmaktadır.Karşı tarafın sürümü eski ise herkesten sil özelliği gerçekleşmemektedir.Bu durum grup sohbetlerinde de geçerlidir.Güncel sürümü kullananlardan silinecek fakat güncel olmayanların görüşme ekranınada kalacaktır.

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