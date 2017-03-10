WhatsApp ile GIF Gönderme Nasıl Yapılır?

Whatsapp, günümüzde en çok tercih edilen ücretsiz haberleşme aracı olarak kullanılmaktadır. Whatsapp uygulaması bütün android ve iphone telefonlarında kullanmak mümkündür.

Whatsapp aracından, haberleşmenin mümkün olduğu gibi gıf gönderme ve gıf indirmede mümkün olmaktadır.

Whatsapp ile Gıf Gönderme

Whatsapp haberleşme aracının kullanıcı sayısı gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. Ayrıca whatsapp dünya genelinde çok kullanılanlar arasında yer almaktadır. Whatsappta bulunan mesajlaşma ve arama seçenekleri sayesinde kullanıcıları memnun olmaktadır. Whatsapp ta bu özelliklerin yanı sıra bir de gıf gönderme seçeneği güncellenmiş oldu. Gıf ise sosyal paylaşım sitelerinde sıklık ile paylaşılan resimli mesajların animasyon halinde sunulmasıdır. Android telefonlarda bulunan özellikler sayesinde videoları gıf yapma seçeneği bulunmaktadır. Hatta android cihazda gıf bulunmasa dahi arama motorları sayesinde gıf bularak istenilen kişiye kolaylık ile gönderilmektedir.

Whatsapp ile gif göndermek çok basit bir şekilde gerçekleşmektedir.

Whatsapp uygulamasına girilerek konuşma yapılan ekranın hemen üst kısmında bulunan ataç şekline girilir. Burada ekrana çıkan galeri, video ve gıf seçenekleri çıkar. Eğer önceden telefonda kayıtlı gif var ise bu listede sıralanır. İstenilen gıf seçilerek karşı tarafa gönderilir.

Whatsapp ile gif gönderme seçenekleri 4 farklı yol ile yapılmaktadır.

1- Video’ yu gıf yaparak gönderme ; Akıllı telefonlarda bulunan android sistemleri sayesinde videoyu gıf yapmak çok basit olmaktadır. Video’ yu gif yaparken ek olarak hiç bir program kullanmaya ihtiyaç yoktur. Akıllı telefonda bulunan videoyu gıf yapmak için yapılması gereken, whatsapp uygulamasında konuşma ekranında bulunan + işaretine dokunulur. Devamında ise ekrana çıkan videolar arasından hangisi gif olarak gönderilmek isteniliyorsa seçilerek karşı tarafa gönderilir.

2- Gıf arama yaparak gönderme ; Android sistemli cihazda herhangi bir gıf bulunmuyor, fakat whatsapp üzerinden gıf göndermek isteniliyorsa basit bir şekilde göndermek mümkündür. Whatsapp haberleşme uygulaması sohbet ekranında bulunan + işaretine dokunulur. Ekrana gelen fotoğrafların ve videoların galerisi seçilir. Çıkan ekranın sol alt tarafında bulunan gıf arama başlığı seçilir. Karşılaşılan ekran da gıf arama ekranıdır. Bu ekrandan paylaşılmasını istediğiniz gıf üzerine dokunarak gıf paylaşmış olunur. Göndermiş olduğunuz gıfın üzerine basılı tutulduğu takdirde, o gıfı favoriler arasına kayıt etme imkanı bulunmaktadır.

3- Live photo’ yu gıf yaparak gönderme ; İphone 6s ve üzeri bir telefon cihazı kullanıcısı iseniz, telefonda bulunan live photoları gıf yaparak gönderme seçeneği bulunmaktadır. Telefonda bulunan gıf photoları gıf’ e çevirmek için birçok ek program bulunmaktadır. Ama bu programların hiç birini kullanmaya gerek yoktur. Lİve photo’ ları gıf olarak gönderilmek istenildiğinde yapılması gereken whatsapp konuşma ekranında bulunan + işaretine dokunulur. Ekrana gelen resim ve video galerisinden live photoyu bulmak yeterli olacaktır. Bu sırada cihazda bulunan 3D touch özelliği sayesinde gıf olarak gönder seçeneğine dokunarak karşı tarafa gönderilir.

4- Gıf klavye sayesinde gönderme; Whatsapp üzerinden gıf gönderme seçenekleri arasından biri de gıf klavye kullanmaktır. Whatsapp haberleşme uygulaması sohbet ekranından anden gıf klavye seçeneğine geçilir. Gıf klavye sayesinde birçok ücretsiz gıf paylaşmak mümkündür.

Whatsapp üzerinden bu seçenekleri kullanarak gıf gönderme işlemleri basit bir şekilde yapılır.

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