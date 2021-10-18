Sizlere bu yazımızda WhatsApp görüntülü konuşmayı kaydetme işlemi nasıl yapılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. WhatsApp uygulaması dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Tabi görüntülü konuşma özelliği ile de oldukça popüler bir uygulamadır.

WhatsApp uygulamasının görüntü konuşmayı direk kaydetme gibi özelliği bulunmamaktadır. Bunun için 3.parti yani yan uygulama kullanmanız gerekiyor. Eğer Xiaomi modeliniz varsa bildirim menüsünü aşağıya indirerek ekran kaydetmeye bastığınız anda WhatsApp görüntülü konuşma özelliği de başlayacaktır.

Xiaomi kullanıcıları

WhatsApp görüntülü konuşmaya başladığınız zaman telefonunuzun yukarıdan aşağı bildirim bölümünü açarak aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi “ekran kaydedici” butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Ekran kaydedici butonuna bastığınız anda telefon ekranındaki her görüntüyü ve sesi kaydetmeye başlayacaktır. Kayıt işlemi bittikten sonra video’ya galeri klasöründen ulaşabilirsiniz.

Diğer marka ve modellerin birçoğunda Xiaomi’deki gibi video kaydedici özelliği bulunmaktadır.

Peki video kaydedici telefonda yoksa WhatsApp görüntülü konuşmaları nasıl kaydederim?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi 3.parti uygulamalar kurmanız gerekiyor. Bizim size önereceğimiz uygulama AZ Screen Recorder uygulamasıdır. Google Play Store’dan indirdikten sonra uygulamayı çalıştırdığınızda video kaydet butonunu göreceksiniz. Uygulama içerisinde birçok ayar yapma olasılığı tanıyan bu video kayıt uygulaması, ücretsizler arasında en çok tercih edilen bir uygulamadır.

WhatsApp görüntülü konuşmayı başka türlü kayıt yapamazsınız. Yukarıdaki anlattıklarımızın haricinde herhangi bir başka yöntem kullanan varsa ve bize yorum yazarsa çok memnun oluruz.