WhatsApp çalışmayacak akıllı telefonlar

Günümüzde en popüler mesajlaşma ağı olarak kabul edilen WhatsApp, yeni yıl ile birlikte radikal kararlar aldı.

Bu kararlar arasında hiç şüphesiz en dikkat çekici olan ise eski model akıllı telefonlarda bulunun eski işletim sistemlerine desteğini çekti. Bu durumda; eski modele sahip olan akıllı telefon kullancıları, dünyanın en popüler mesajlaşma programı olan WhatsApp’ı kullanamamasına neden oldu.

Hangi Modellerde WhatsApp Uygulaması kullanılamayacak?

31 Aralık 2017 tarihinde firma tarafından yapılan açıklama ile birlikte aşağıdaki listede yer alan işletim sistemlerinde artık WhatsApp kullanılamayacak;

-iPhone 3GS/iOS 6,

-Windows Phone 7,

-Android 2.1,

-BlackBerry OS,

-Android 2.2,

-BlackBerry 10,

-Nokia S40 modelleri ile liste devam etmektedir.

Şirket yönetimi tarafından basına duyurulan haber ile birlikte, WhatsApp kalitesini arttırmaya yönelik bir adım olduğu, yakın zamanda ise WhatsApp yeni bir özellik ekleneceği de firma tarafından yapılan açıklamalar arasında yer almaktadır.

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