WhatsApp Aero APK indirme güvenli mi?

Dünyada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması şüphesiz WhatsApp uygulamasıdır. Bu yazımızda sizlere WhatsApp Aero uygulaması hakkında bilgi vermek istiyoruz.

İlk olarak bu uygulamanın WhatsApp mobil uygulaması ile resmi olarak herhangi bir bağı bulunmuyor. Yani 3.part uygulama dediğimiz bir yan uygulamadır. Google Store ve App Store mağazalarında bu uygulamayı bulamazsınız.

WhatsApp Aero uygulaması, normal mobil uygulamya göre çok daha geniş özellikleri sunmaktadır. Tabi WhatsApp altyapısını kullanmaktadır.

WhatsApp Aero uygulamasının sahibi Türk olması bizleri gururlandırdı. Google Play Store ve App Store mağazalarında olmadığı için bu uygulamayı dış kaynaklardan indirecekler için acaba güvenli bir uygulama diye araştırmaktadır.

2019 yılında piyasaya çıktı. WhatsApp Aero indirmek için mecburen farklı APK yayınlayan web sitelerinden indirebilirsiniz.

WhatsApp Aero güvenli mi?

Bu sorunun yanıtını tam olarak güvenli diyemeyiz. Google Play Store ve App Store’da yayınlanan uygulamalar birçok incelemeden geçtikten sonra yayınlanıyor. WhatsApp Aero uygulaması APK olarak bulabileceğiniz için güvenlik denetiminden geçmemektedir.

Uygulama sahibi zararsız olarak tasarlamıştır fakat başka kişiler üzerinde oynama yaparak tekrardan APK olarak paylaşma ihtimali bulunmaktadır.

WhatsApp Aero hangi özellikleri barındırıyor?

Herkesten silinse bile mesajları görebilirsiniz.

Silinen mesajları karşı tarafın haberi olmadan görebilirsiniz.

Farklı font seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Silinmiş ya da süresi dolmuş WhatsApp hikayelerini görebilirsiniz.

Gizli bile olsa karşı tarafın ne zaman çevrimiçi olduğunu görebilirsiniz.

Durum yazısının ve profil fotoğrafının değiştirilme tarihini görebilirsiniz.

Mavi tiki kaldırabilirsiniz.

Çok daha yüksek boyutlu dosya transferleri yapabilirsiniz.

Binlerce farklı tema ile uygulama arayüzünü özelleştirebilirsiniz.

Uygulama şifresi ya da parmak izi koruyucusu ekleyebilirsiniz.

Veriler, cihazın kendisinde depolanıyor.

Çok daha hızlı bir performans sunuyor.

WhatsApp Aero APK indirme

Bu uygulamayı indirmek için Google’a WhatsApp Aero APK dosyası indir dediğiniz üst sıralarda “tamindir”sitesi çıkmaktadır. Buradan indirebilirsiniz.