Watch Dogs 2 İncelemesi

Ubisoft’un son çıkan oyunu olan Watch Dogs 2’yi inceleme fırsatı bulduk. Oyunda ana karakterimizin oldukça karizmatik birisi olması dikkatlerden kaçmıyor değil.

Özellikle elindeki akıllı telefonla dünyayı darmadağın etmesi son zamanlarda çok sık rastladığımız kılıç, bıçak ve silah gibi öğelerin yerine kullanılınca biraz değişik gelmedi değil. Oyunun atmosferi ilginç ve oldukça yenilikçiydi. Grafiklerin ise profesyonel bir ekip tarafından hazırlandığı belliydi.

Son zamanlarda şehirlerin gün geçtikçe akıllı şehir olması sizlerde “tam olarak akıllı şehir olsa neler yaşanırdı?” sorusunu meydana getirdi mi? Çünkü bu oyun akıllı şehirlerde neler yaşanabileceğini anlatıyor. Oyun ABD’de 2003 yılında yaşanmış olan Kuzeydoğu Karanlığı olayından etkilenmiş. Bu olayda bir bölgenin elektriği bir hacker tarafından kesilmişti ve bazı bölgeler 2 hafta sonra elektrik verilebilmişti.

İLK OYUNUDA OYNAMALISINIZ

Watch Dogs 2, ilk yunun sonrasını anlatıyor. Bu yüzden mutlaka ilk oyunu da oynamanız gerekiyor. Bu şekilde oyunun konusunu daha iyi anlayabilirsiniz. Oyunumuzda Aiden Pearce karakterinin yaptıkları birçok gence örnek oldu ve idealist hackerler Blume ile onun icadı olan ctOS’a savaş açmaya karar verir. Bizler ise oyunda bu genç idealist hackerler dan birisi olan Marcus Hallowey karakterini canlandırıyoruz.

ctOS akıllı şehir sistemleri ilk olarak Amerika’da Chicago’da denenir. Şehirdeki tüm veri ve iletişim bir yapay zeka tarafından kontrol edilir. Bu teknolojide her şey tek bir merkez üzerinden kontrol edilir. Aiden ise bu sistemi ilk ele geçiren kişidir ve bu yüzden ctOS’un bağlı olduğu sistemlerin hepsinin hakimiyeti Aiden’dedir.

NELER DEĞİŞTİ

İlk oyunda herkes hacker gibi hissetmemekten şikayetçiydi. Bunun sebebi ise çok fazla imkan verilmiyor oluşuydu. Bir diğer sebep ise Aiden karakterinin gerçekten ciddi bir karakter olması ve ekipte ekip ruhu eksikliğinin olması olabilir.

Fakat ikinci olayda bunun önüne geçilmiş ve kişilere gerçekten bir hacker gibi hissettirilmeleri hedeflenmiştir. Hangi yeteneği kullanırsanız kullanın bir diğerinde gözünüz kalacak diyebiliriz. Oyunda alacağınız görevler ise oldukça geniş çaplı hazırlanmış. Bu yüzden merak etmeyin bütün yetenekleri kullanmaya fırsatınız olacak.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)