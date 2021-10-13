Wastagate ayarının bozuk olduğu nasıl anlaşılır?

Turbo’nun en önemli parçası olan Wastegate ayarının bozulmuş olması ile performansın düşmesi ve daha fazla yakıt harcamasına sebep olmaktadır. Eğer aracınızın turbosunun sağlam olduğundan eminseniz Wastegate ayarı bozulmuş olabilir. Tabi bu ayar durduk yere bozulmaz. Bazı tecrübesiz tamircilerin yaptığı işlemlerden sonra Wastegate ayarı bozulmaları çok şık yaşanmaktadır.

Wastagate ayarının bozuk olduğu nasıl anlaşılır araç ne gibi tepki verir ?

Wastagate ayarının bozuk olduğu genellikle araç yüksek devirde kesme yapmaktadır. Wastagate ayarının bozuk olup olmadığını anlamak için Bilgisayara bağlayıp Wag-Com’la yada Turbo Boost bağlayarak kontrol edebilirsiniz.

Wastagate ayarı yaptırmak istediğiniz tecrübeli ustaları tercih etmeniz sizin açınızdan daha iyi olacaktır. İşi bilmeyen kişilere turbo ayarı yaptırırsanız sonra doğru ayarı yaptırmak için usta usta gezmek zorunda kalırsınız.