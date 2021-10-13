Bilim ve Teknoloji

Wastagate ayarının bozuk olduğu nasıl anlaşılır?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 13 Ekim 2021
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Turbo’nun en önemli parçası olan Wastegate ayarının bozulmuş olması ile performansın düşmesi ve daha fazla yakıt harcamasına sebep olmaktadır. Eğer aracınızın turbosunun sağlam olduğundan eminseniz Wastegate ayarı bozulmuş olabilir. Tabi bu ayar durduk yere bozulmaz. Bazı tecrübesiz tamircilerin yaptığı işlemlerden sonra Wastegate ayarı bozulmaları çok şık yaşanmaktadır.

Wastagate ayarının bozuk olduğu nasıl anlaşılır araç ne gibi tepki verir ?

Wastagate ayarının bozuk olduğu genellikle araç yüksek devirde kesme yapmaktadır. Wastagate ayarının bozuk olup olmadığını anlamak için Bilgisayara bağlayıp Wag-Com’la yada Turbo Boost bağlayarak kontrol edebilirsiniz.

Wastagate ayarı yaptırmak istediğiniz tecrübeli ustaları tercih etmeniz sizin açınızdan daha iyi olacaktır. İşi bilmeyen kişilere turbo ayarı yaptırırsanız sonra doğru ayarı yaptırmak için usta usta gezmek zorunda kalırsınız.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji Bir e-posta göndermek 13 Ekim 2021
0 7 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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