Vodafone Smart ultra 7 yazılım güncelleme

Akıllı telefonlarda yazılım güncelleme önemli bir konudur.Birçok iyileştirme ve performans artışı yazılım güncellemeleri ile gerçekleşmektedir.

Bir gelen destek mailinde ziyaretçimiz yeni Vodafone Smart ultra 7 modeli aldığını ve yazılım güncellemesi nasıl yapabileceği konusunda destek istemiştir.Aşağıdaki adımları uygulayarak güncellemeyi sorunsuz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

İlk olarak telefonunuzda Ayarlar bölümüne giriş yapınız.Daha sonra Telefon Hakkında’ya basınız.Sistem güncellemeleri ve güncelleme denetle’ye basmanız yeterli olacaktır.Eğer bir yazılım bulursa otomatik olarak yükleyecektir.

Yazılım güncellemesi yapmadan önce bazı uyarılarda bulunmak istiyoruz.

Not-1: Yazılım güncellemesi yapmadan önce telefonunuzdaki şarj oranının en az yüzde 25 seviyelerinde olması gerekmektedir.Düşük şarj ile güncelleme yapmak çok risklidir.

Not-2: Yazılım güncellemeleri büyük MB’lı dosyalar olduğu için indirmeyi Wİ-Fİ üzerinden yapınız.Hem internet kotanızı doldurmayın hem Wİ-Fİ üzerinden daha sağlıklı ve kesintisiz yükleme olacaktır.

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