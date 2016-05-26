Vodafone Smart Style 7 yorumları nasıl?

Vodafone Smart Style 7 özellikleri ile dikkat çekiyor!

Vodafone Smart Style 7 resmi olarak tanıtıldı.Çok fazla aktif bir kullanıcı değilseniz bu telefonu düşünebilirsiniz.Ayrıca 4.5G uyumlu bir telefon olsun ve fazla para vermek istemiyorum diyorsanız Smart style 7 incelemenizde fayda vardır.Teknoscrool.com olarak bazı başlıca özelliklerine bakalım;

Smart style 7 ilk olarak 134 gram ağırlığındadır. 5 inçlik HD TFT IPS ekranı bulunmaktadır.Kamera özelliklerine baktığımızda ise 8 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunduğunu görmekteyiz.2540 mAh‘lık bir bataryası bulunmaktadır.Ayrıca hızlı şarj teknolojisi ile kısa sürede telefon şarj olmaktadır.1 GB RAM ve 1.3 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemcisi bulunmaktadır.Android’in son sürümü olan marshmallow yüklü olarak gelmektedir.MicroSD hafıza kartı takarak hafızasını artırabilirsiniz.

4.5G teknolojisinde ise kategori 4 sınıfı desteklemektedir.Saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşabilmektedir.Fiyatına göre 4.5G uyumlu ve diğer özellikleri ile kıyaslandığında gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Vodafone Smart Style 7 fiyatı ise 599 TL olarak belirlendi.

Smart Style telefonuna sahip olanlardan telefon hakkında ilk yorumlarını ve düşünceleri hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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