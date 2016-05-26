Vodafone Smart Style 7 yorumları nasıl?

Vodafone Smart Style 7 özellikleri ile dikkat çekiyor!
Vodafone Smart Style 7 resmi olarak tanıtıldı.Çok fazla aktif bir kullanıcı değilseniz bu telefonu düşünebilirsiniz.Ayrıca 4.5G uyumlu bir telefon olsun ve fazla para vermek istemiyorum diyorsanız Smart style 7 incelemenizde fayda vardır.Teknoscrool.com olarak bazı başlıca özelliklerine bakalım;
Smart style 7 ilk olarak 134 gram ağırlığındadır. 5 inçlik HD TFT IPS ekranı bulunmaktadır.Kamera özelliklerine baktığımızda ise 8 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunduğunu görmekteyiz.2540 mAh‘lık bir bataryası bulunmaktadır.Ayrıca hızlı şarj teknolojisi ile kısa sürede telefon şarj olmaktadır.1 GB RAM ve 1.3 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemcisi bulunmaktadır.Android’in son sürümü olan marshmallow yüklü olarak gelmektedir.MicroSD hafıza kartı takarak hafızasını artırabilirsiniz.
4.5G teknolojisinde ise kategori 4 sınıfı desteklemektedir.Saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşabilmektedir.Fiyatına göre 4.5G uyumlu ve diğer özellikleri ile kıyaslandığında gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
Vodafone Smart Style 7 fiyatı ise 599 TL olarak belirlendi.
Smart Style telefonuna sahip olanlardan telefon hakkında ilk yorumlarını ve düşünceleri hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.
erkan korkmaz
3 Temmuz 2016 at 08:20
cihaz 4 gb 8gb diye yazıyor kutu uzerinde indirme yaparken farkettim nasıl yardımcı olursunuz
Barış Meşe
14 Temmuz 2016 at 17:36
Aynn telefon normalde 8gb alınca 4 GB gorunuyo
Emrah
4 Ağustos 2016 at 21:58
Barış bey erkan bey telefon nasıl ne zamndi kullanıyorsunuz ?
taner
18 Ağustos 2016 at 01:28
ben 20 gündür kullanıyorum kamera çekimi çok iyi.telefonun ekran hassasiyeti çok kötü örneğin üst kısımdan wifiyi açcaksınız en az 2 kez kaydırınca oluyor kapatırkende aynı problem var.kendi netinizi açmak için apayrı uğraşıyorsunuz çok saçma bir yere koymuşlar çok çok kötü.10 dakika nette dolaşınca telefonu cebine sokamayacak kadar ısınıyor ve en önemlisi sadece face açık ve oyun yüklü değil bu şartlarda bile kasıyor sözde 4 çekirdekli.elimde eski telefonum lg l 80 var 2 senedir kullanıyordum sırf yenileyeyim diye aldım ne kasma ne donma hiç bir şey görmedim sadece kamerası 5 megapiksel
Serkan
19 Ağustos 2016 at 20:56
Pro 7 stlye Aldigima pişman oldum önceki telefonum discover2 idi biraz problem li olduğu için pro 7 aldım çok pişman oldum eskiyi arıyorum simdi.
Halil ibrahim
14 Eylül 2016 at 11:51
Yorumunuz küfür içerdiği için onaylanmamıştır.
Gokay
19 Ekim 2016 at 22:53
Dahili hafıza çok cabuk doluyor SD karta resim kaydedemiyorsun dahiliye kayit yapıyor ve taşımak zorunda kalıyorsunuz hafıza 4 GB olduğundan zaten sosyal siteler ve bir kaç resimla hafiza doluyor hafıza sorunu haricinde güzel bir telefon ama hafıza sorunundan dolayı alınmaması gereken bir cihaz
TANER
24 Ekim 2016 at 21:03
hafıza kartına uygulama iniyormu? yoksa bu hafıza yetersiz
Caner
25 Ekim 2016 at 23:31
Smart style 7 şarj tam olmuyor 84e kadar şarj oluyor ne yapmalıyım
engin
31 Ekim 2016 at 09:55
telefona dün güncelleme yaptım yaptıktan sonra telefon açıkken 3 sn. bir pin kodu istiyor aynı sorunu yaşayanlar varmı
Beytullah Tömen
12 Kasım 2016 at 18:29
Telefonun fotoğraf konusundaki performansını eski G3 kullanıcısı olarak beğenmediğimi söyleyebilirim. Oyun performans konusunda etkileyici olmasa da günlük facebook, twitter benzeri sosyal medya için alınabilir. Batarya performansının şuana kadar kullandığım onlarca akıllı telefona oranla çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Ses kalitesi hakkında yorum yapmak istemiyorum çünkü elimdeki telefonda problem olabilir. Kontrol ettirdikten sonra düzenleyebilirim.
Teknoloji
12 Kasım 2016 at 20:19
Beytullah Bey yorumunuz için teşekkürler.Elinize sağlık
TT
19 Kasım 2016 at 06:37
BN 7 aydır kullanıyorum inanın hicbir sıkıntısı yok gayet super her anlamda bütün herkesin yorumlarını okudum fakat hiçbirine denk gel nedim gayet sik ve güzel bir cihaz sekli tarzı görüntüsü dış görüntüsü super
AslanKrall
12 Aralık 2016 at 21:44
Cihazı alalı 2 ay oldu birileriyle konuşurken SES KESİLİYOR ya da KENDİNDEN KAPANIYOR. Tüm konuşmalarda oluyor. Böyle bir sıkıntı yaşayan var mı?
Hafızası çok düşük o apayrı bir eksiklik…
Teknoloji
13 Aralık 2016 at 21:45
merhabalar,
bu sorununuz büyük ihtimal donanımsaldır.Garantisi varsa kesinlikle gönderiniz.
Zeliha
24 Aralık 2016 at 18:30
Arkadaşlar yorumlarınızı okudum bu cihazı almayı düşünüyorum fakat kararsız kaldım bu sorunlar kullanıcıların hatası sayesinde oluyor olabilir lütfen yardımcı olun