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Vodafone Smart Style 7 arama engelleme nasıl yapılır?

tarafından 14 Haziran 2016 Tarihinde eklendi

Vodafone Smart 7 arama engelleme yapmak istiyorsanız bu konumuz tam size göre..

vodafone smart style 7 arama engelleme

Akıllı telefonların en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi ise kesinlikle arama engelleme özelliğidir.Ekstradan bir uygulama yüklemeden istemediğiniz numaraları rahatlıkla engelleyebilirsiniz.Bir ziyaretçimiz Vodafone Smart Style 7 arama engelleme nasıl yapılır konusunda yardım istemiştir.

İlk olarak telefonuzda ana menüye giriş yapınız.Daha sonra arama sekmesine basınız.3 nokta; yani seçeneklere giriniz.Çağrı geçmişi ve Ayarlar bölümü karşınıza çıkacaktır.Ayarlar sekmesine giriş yaptıktan sonra Çağrılar bölümüne geçiş yapınız.Ardından açılan sayfada GSM ayarlarına basınız.Açılan ekrandan Arama engelleme‘ye basarak arayanı engelleyebilirsiniz.

Bu şekilde yan bir uygulama kullanmadan Vodafone Smart Style 7 arama engelleme yapmış olacaksınız.Herhangi bir sorun ile karşılaştırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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3 Yorum

  1. Faruk

    9 Ekim 2016 at 20:06

    Ağdan beklenmeyen yanıt hatası veriyor nasıl çözebilirim

  2. Bilinmeyen

    11 Aralık 2016 at 17:04

    Ama şifre istiyo

  3. Gülten

    10 Nisan 2017 at 03:25

    Ağda beklenmeyen hata çıkıyor. Numara engelleme yapamiyorum

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