Vodafone PIN ve PUK kodu online olarak öğrenme

Vodafone PIN ve PUK kodu öğrenmek için bilgi arıyorsanız aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz.

Bir ziyaretçimizden gelen güzel bir soruyu cevaplandırıp burada yayınlamak istedik.Bu sayede bu sorun ile karşılaşıp çözüm arayanlara yol göstermiş olacağız.Bildiğiniz üzere aynı hattımızı uzun süre kullandığımızda PIN yada PUK kodunu unuttuğumuz olmaktadır.Bu sorun ile karşılaşınca hemen hattı ilk gün aldığımız kutuyu bulmaya çalışırız.Fakat çoğu zaman bulamadığımız zaman olmaktadır.Vodafone hattınız vars PIN ve PUK kodunu online Self servis üzerinden öğrenebiliyorsunuz.Vodafone PIN ve PUK kodunu öğrenmek için aşağıdaki adımları yapmanız yeterli olacaktır.

PIN ve PUK kodumu Online Self Servis üzerinden nasıl öğrenebilirim?

Öncelikle, Online Self Servis üyesiyseniz Online Self Servis’ e giriş yapmak için, www.vodafone.com.tr ana sayfada sağ üstte yer alan Online Self Servis’e Giriş kutusuna mevcut telefon numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekir.

Menüde yer alan Abonelik İşlemleri ve, PIN ve PUK linklerini sırayla tıklayın. PIN ve PUK bilgileriniz çıkan sayfada görüntülenir.

(*)Self Servis şifreniz yoksa almak için, SIFRE yazarak 7000‘e ücretsiz kısa mesaj gönderip şifrenizi telefonunuza anında alabilirsiniz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)