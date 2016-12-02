Vestel Venus V3 5580 teknik özellikleri ve yorumları

Venus V3 yorumları ve teknik özelliklerini bulabileceğiniz bir yazıyı sizler için hazırlamak istedik.

Vestel Venus V3 5580 modeli tanıtıldı.Vestel akıllı telefon sektöründe uygun fiyat ve üst seviye performanslı modelleri ile büyük önem arz etmektedir.Teknoscrool.com olarak Vestel Venus V3 5580 teknik özelliklerini incelemek istiyoruz.

İlk olarak 5.5 inçlik oldukça büyük bir ekranı bulunmaktadır.Bu ekran 401 PPI Piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD ekrana sahiptir.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3000 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Ayrıca değiştirebilir bir bataryasını olduğunuda not etmek istiyoruz.Vestel Venus V3 5580 kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 16 megapiksellik bir arka kamerası ve 5 megapiksellik bir ön kamerası bulunmaktadır.İşlemci gücüne baktığımızda ise 1.3 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli 3 GB RAM‘li MediaTEK MT6753 yonga seti bulunmaktadır.16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstra microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.Android 6.0.1 Marshmallow sürümü ile yüklü gelmektedir.Nougat sürümü alıp almayacağına dair malesef bilgi bulunmamaktadır.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 4 sınıfını desteklemektedir.Yani saniyede 150 Mbps indirme hızına ulaşmaktadır.Vestel Venus V3 5580 modelinde radyo olması ile eşdeğerlerine göre bir adım öne götürmektedir.

Vestel Venus V3 5580 fiyatı ise 899 TL‘den satılmaktadır.Eğer bir akıllı telefona çok fazla para vermek istemiyorsanız kesinlikle incelemeniz gereken bir telefon olduğunu belirtelim.

Vestel Venus V3 5580 hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

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