Vestel Venus V3 5010 özellikleri ile etkili!

Vestel Venus V3 5010 nasıl bir telefon? Venus V3 5010 yorumları neler?

Bir ziyaretçimiz GSM şirketinin verdiği Vestel Venus V3 5010 hakkında yorum yapmamızı istemiştir.Teknoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar telefon hakkında önemli özelliklerini ve fiyatına göre telefon nasıl olduğuna dair önerilerimizi belirtmek istedik.

İlk olarak Vestel Venus V3 5010 modelinde 5 inçlik IPS ekran bulunmaktadır.294 PPI Piksel yoğunluğuna ve Gorilla Glass 3 ile korunmaktadır.2250 mAh‘lık bir bataryası ile ideal bir şarj süresi sunacağına hiç şüpheniz olmasın.8 Megapiksellik bir ön kamerası bulunurken 5 megapiksellik bir selfie kamerası bulunmaktadır.1 GB RAM ve 1.3 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli işlemcisi bulunmaktadır.Android’in son sürümü olan Marshmallow ile birlikte gelmektedir.Vestel Venus V3 5010 modeline hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı evet olacaktır.MicroSD kart ile 64 GB’a kadar hafızasını artırabilirsiniz.

Sonuç olarak Vestel Venus V3 5010 modeli peşin fiyatı 549 TL‘dir.Bu fiyata göre kıyasladığınızda oldukça iyi bir telefon olduğunu belirtelim.Fakat çok aktif bir kullanıcı iseniz beklentiniz çok yüksek olmasın.Ayrıca 4.5G desteklemesiyle beraber akıllı telefona çok fazla para vermeyip WhatsApp,facebook,twitter v.s. sosyal ağları kullanıp çok fazla bir oyun aktiviteniz yok ise fiyatını hak eden bir telefon olduğunu teknoscrool.com olarak belirtmek isteriz.

Sizlerden de yorumlar bekliyoruz.

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