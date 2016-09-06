Vestel Venus V3 5010 özellikleri ile etkili!

Vestel Venus V3 5010 nasıl bir telefon? Venus V3 5010 yorumları neler?
Bir ziyaretçimiz GSM şirketinin verdiği Vestel Venus V3 5010 hakkında yorum yapmamızı istemiştir.Teknoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar telefon hakkında önemli özelliklerini ve fiyatına göre telefon nasıl olduğuna dair önerilerimizi belirtmek istedik.
İlk olarak Vestel Venus V3 5010 modelinde 5 inçlik IPS ekran bulunmaktadır.294 PPI Piksel yoğunluğuna ve Gorilla Glass 3 ile korunmaktadır.2250 mAh‘lık bir bataryası ile ideal bir şarj süresi sunacağına hiç şüpheniz olmasın.8 Megapiksellik bir ön kamerası bulunurken 5 megapiksellik bir selfie kamerası bulunmaktadır.1 GB RAM ve 1.3 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli işlemcisi bulunmaktadır.Android’in son sürümü olan Marshmallow ile birlikte gelmektedir.Vestel Venus V3 5010 modeline hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı evet olacaktır.MicroSD kart ile 64 GB’a kadar hafızasını artırabilirsiniz.
Sonuç olarak Vestel Venus V3 5010 modeli peşin fiyatı 549 TL‘dir.Bu fiyata göre kıyasladığınızda oldukça iyi bir telefon olduğunu belirtelim.Fakat çok aktif bir kullanıcı iseniz beklentiniz çok yüksek olmasın.Ayrıca 4.5G desteklemesiyle beraber akıllı telefona çok fazla para vermeyip WhatsApp,facebook,twitter v.s. sosyal ağları kullanıp çok fazla bir oyun aktiviteniz yok ise fiyatını hak eden bir telefon olduğunu teknoscrool.com olarak belirtmek isteriz.
Sizlerden de yorumlar bekliyoruz.
CEYLAN
8 Eylül 2016 at 13:19
TELEFONU 3 EYLÜL DE ALDIM COK AKTIF KULLANMADIGIM HALDE SARJI GUN SONU %15 % 20 CIVARINDA KALIYOR OYUN HIC OYNAMIYORUM 4.5G HEP AÇIK OYUN OYNAYAN BIRIYSENIZ BU SIZIN ICIN SORUN OLABILIR 2250 BATARYA DENDIGINDE İLK LERDE 1.5 2 GÜNÜ CIKARTIR DIYE TAHMIN EDIYORDUM DEDIGIM GİBİ GÜNÜ CIKARTIYOR COK AKTIF KULLANICI DEGILSENIZ SIZI YARIDA BIRAKMAZ GEÇ ALGILAMA SORUNU VAR YANI SÜREKLI OLMASADA ARASIRA DOKUNMALARI GEÇ ALGILIYOR BİRDA SARJDAYKRN COK PIŞIKLAMAYIN BIRAZ ISINIYOR CAMERALARI FENA DEGIL BIR BENIM REHBERDE SÜREKLI ADSIZ OLARAK YENI KISILER ACIYOR BU SORUN SADECE BENDE MI ONU BILMIYORUM
beşdok
10 Eylül 2016 at 19:04
06.09.2016 tarihinde; vestel V3 5010 aldım; tasarımı, ekranı, kamerası çok güzel; ancak kullanmaya başladığınızda,gözle görülebilir şekilde yaklaşık 2 saat gibi kısa bir sürede batarya; %20 lere düşüyor, yani telefona hiç dokunmazsanız iyi,, kullaklık tarafıdada çok ısınma oluyor,
Fuat Kaan
10 Ekim 2016 at 18:42
Telefonu geçen ay aldım, yaklaşık 1 aydır kullanıyorum. Telefonun şarjı gayet iyi gidiyor aslında. Öğrenciyim, sabah 6 gibi şarjdan çekiyorum ve gece 11 12 lere kadar şarja ihtiyaç duymuyorum. Yaklaşık 4,5 saat ekran kullanımı alıyorum (Ekran parlaklığını %10-%15 yaparsam 5,5 saat) Telefon genel olarak FİYATINA GÖRE mükemmel. Tek şikayetçi olduğum kısım telefonun müzik sesi az geliyor, buda çok problem değil çünkü müzik dinlemek istiyen kulaklık takıyor zaten 🙂 6.0.1 Marshmallow olması ve 4.5g’yi desteklemesi ayrı güzel 🙂 Fazla paranız yoksa en alınası telefon budur. Aynı paraya j2’de var ama emin olun bu daha güzel 🙂
Teknoloji
11 Ekim 2016 at 08:30
Fuat Bey güzel yorumunuz için çok teşekkür ederiz..
bora yıldız
24 Ekim 2016 at 12:11
vodafondan eskiyi getir yeniyi götür kampanyasından aldım.. diğer arkadaşların dediği gibi kulaklık kısmı çok çabuk ısınıyor.ayrıca zil sesleri kısmında hiç seçenek yok. ancam mp3 indirmek lazım veya hafıza kartına yükleyip kullanabilirsiniz. bide zil seslerini kaldırırsanız eski ilk orjinal sesi kayboluyor.. hiç beğenmedim. görünüşü renk kaltesi. ekranı çok güzel..
Savaş
9 Aralık 2016 at 18:44
Dün aldım fakat sesi son seviyede ama cok az cıkıyor duyulmayacak derecede. Konuda yardım istiyorum
Savaş
9 Aralık 2016 at 18:58
Ses cıkıyor yardımcı olun bu konuda
Teknoloji
9 Aralık 2016 at 22:44
Herhangi bir güncelleme yaptınız mı ? Eğer aldığınızda beri aynıysa garantiye vermeniz de fayda var
Cemal
4 Ocak 2017 at 06:48
Ben alalı iki ay oldu telefondan çok memnunum ancak iki gündür telefon kendiliğinden kapanmaya başladı şarzı ful dulu gösteriyor bir anda şarzı sıfır gösterip kapanıyor şarja takıyorum şarz dolu yazıyor ne yapmam gerekiyor
akın erçetin
5 Ocak 2017 at 00:27
bende daha kullanmadan dokunmatik degilde bir kadın sürekli talimat veriyor tlf hiç oynamıyor kilitli sanki hiç bir şeye istedigim gibi giremiyorum daha doğrusu hiç giremeiyorum ne yapmam gerekli daha da 1.1.2017 de aldım buyur bakalım
Teknoloji
5 Ocak 2017 at 12:55
Merhabalar Akın bey,
Söylediğiniz sorunu tam anlayamadık? kadın talimat veriyor derken açıklayabilir misiniz?
Teknoloji
5 Ocak 2017 at 13:00
Cemal bey merahabalar,
Bu sorun büyük ihtimal donanımsal sorun olduğu için hiç format atmak ile uğraşmayın.Garantisi devam ediyorsa hemen servise verin.