Vestel Venus E2 teknik özellikleri ve detayları (Fiyat belli oldu)

Vestel,Venüs serisine yeni bir model daha kattı.Venus E2 modeli satışa sunulduktan sonra teknoscrool olarak teknik özelliklerine kısaca bakmak istiyoruz.

Vestel Venus E2 modelinde 5 inçlik 294 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 2230 mAh’lık değiştirebilir bir batarya desteklemektedir.Venus E2 kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 8 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.İşlemci performansına baktığımızda ise 1.3 GHZ hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 212 yonga seti bulunmaktadır.1 GB RAM, 8 GB dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 64 GB’a kadar artırabilirsiniz.Android 6.0 Marshmallow sürümü ile gelen modelin Nougat sürümüne geçiş yapıp yapmayacağı konusunda herhangi bir netlik bulunmamaktadır.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 4 desteklemektedir.

Vestel Venus E2 modeli 649 TL‘den satılmaktadır.

Peki Vestel Venus E2 modelini kimler tercih etmeli?

Akıllı telefonda sosyal medya uygulamalarını sık kullanıyorsanız,fazla bir oyun performansı beklemiyorsanız ve 4.5G olsun diyorsanız kesinlikle incelemeniz gereken bir model olduğunu belirtelim.

Vestel Venus E2 yorumlarınızı bekliyoruz.

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