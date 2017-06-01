Vestel Venus 5000 özellikleri ve uygun fiyatı ile başarılı

Akıllı telefon almak isteyen bir ziyaretçimiz bizden Vestel Venus 5000 modeli hakkında teknik özellikleri ve kişisel yorumumuzu istemiştir.

Teknoscrool olarak ilk olarak sizlere Vestel Venus 5000 özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.Daha sonra Vestel Venus 5000 yorumları konusunda kişisel görüşümüzü yazacağız.

ilk olarak 5 inçlik 294 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 68.17’lik bir oran görmekteyiz.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 2230 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.Kamera özelliklerine baktığımızda da 8 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik ön kamera bulunmaktadır.

İşlemci performansına baktığımızda da 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 212 yonga seti bulunmaktadır.2 GB RAM ile hızlı ve akıcı bir kullanım hedeflemektedir.Vestel Venus 5000 hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır.4.5G teknolojisi olarak ise CAT 4 bulunmaktadır.Android’in 6.0 marshmallow sürümü ile yüklü gelen Vestel Venus 5000 fiyatı 549 TL‘dir.

Teknoscrool.com olarak kişisel yorumumuz ise bu fiyata alınabilecek 4.5G destekleyen başarılı modeller arasında yer almaktadır.Akıllı telefonu çok fazla aktif olarak kullanmıyorsanız, sosyal medya uygulamaları olan WhatsApp,Twitter,Instagram gibi uygulamaları aktif olarak kullanıyorsanız Vestel Venus 5000 modeli size yeterli gelecektir.

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