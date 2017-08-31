Vestel 48FD7300 televizyonu hakkında teknik özelliklerin neler olduğunu merak ediyorsanız işte size ufak bilgilendirici bir yazı hazırladık.

Yaklaşık 1700 TL fiyat etiketi olan Vestel 48FD7300 televizyonu, Full HD ve LED bir ekrana, 1920x1080p çözünürlüğe sahip. 60hz yenileme hızıyla gelen cihazda ultra dinamik kontrast ve SMR teknolojileri yer alırken, aynı zamanda 48 inç boyutunda.

Subwoofer bulunmasa da Dolby Digital ile başarılı bir ses performansı sağlayan televizyonda, HD uydu alıcı ve dahili Wi-Fi bulunuyor. İnternete bağlanabilen cihaz Smart TV özelliğindeyken, tarayıcıda gezinmek veya Facebook, Lig TV, YouTube, Twitter ya da Netflix gibi uygulamaları kullanmak da mümkün.

1 adet USB girişi, 3 adet de HDMI girişi bulunan televizyon A+ elektrik tüketim sınıfındayken, enerji tasarrufu konusunda da gayet başarılı.

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