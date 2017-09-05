Vestel 43UD9300 özellikleri

Vestel 43UD9300 modelinin nasıl olduğuna dair sizlere ufak bir yazı hazırlamak istedik.

Yaklaşık 2700 TL fiyat etiketi olan Vestel 43UD9300 modeli, bu yıl çıkan başarılı Vestel televizyonlarından birisi. LED ekranlı cihaz 43 inç boyutundayken, Ultra HD yani 4K çözünürlüğünde. Yazılımla 1800hz yenileme hızı sunarken, SMR teknolojisiyle de ekran yeniliyor ve Ultra Dinamik Kontrast sunuyor.

Vestel 43UD9300 modelinde HDR modu yer almasa da, Dolby Digital sistemiyle ses konusunda başarılı bir performans sağlıyor. HD uydu alıcının da bulunduğu televizyonda 3D özelliği yok fakat televizyon Smart TV özelliklerine sahip. Web tarayıcısı da bulunan televizyonda Facebook, Lig TV ya da Netflix gibi uygulamalar bulunurken, 2 adet USB girişi ve 3 adet de HDMI girişi var.

A+ enerji sınıfındaki Vestel 43UD9300, elektrik tüketiminde de yüz güldürüyor.

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