Vefat eden kişinin Instagram hesabını kapatma

Vefat eden bir kişinin İnstagram hesabını silme yada kapatma nasıl yapılır konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Mail hesabımıza gelen bir soruyu sizlere yazmak istedik.Soruyu soran Murat isimli ziyaretçimiz babasının vefat ettiğini ve babasına ait olan İnstagram hesabını nasıl kapabileceği konusunda yardım istemiştir.Ziyaretçimizin başı sağolsun ve rahmetlinin mekanı Cennet olsun.

Normal şartlarda İnstagram’ın artık hesap kaldırma olayı bulunmuyor.Fakat vefat eden bir kişinin İnstagram hesabını kaldırabiliyorsunuz.Tabi bu kaldırma işlemini yapmak için bazı resmi belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

İnstagram’da vefat edenin hesabını kapatmak için aşağıdaki bilgiler yazmaktadır.

Doğrulanmış birinci dereceden akrabalar, vefat eden yakınlarının hesabının Instagram’dan kaldırılmasını talep edebilir. Bir kaldırma talebi gönderdiğinizde, vefat eden kişinin birinci dereceden akrabası olduğuna dair bir kanıt göndermenizi isteriz.

Örneğin:

Vefat eden kişinin doğum belgesi

Vefat eden kişinin ölüm belgesi

Vefat eden kişinin veya mirasının yasal temsilcisi olduğunuza dair resmi belge. Bu belge, sizin ve yakınınızın isminin net olarak okunabildiği, vefat eden kişinin doğum belgesi veya vefat eden kişinin veya mirasının yasal temsilcisi olduğunuza dair resmi belge olabilir. Bu belgeye ek olarak nüfus cüzdanınızın da bir kopyasını lütfen ekleyin.

Bu belgelere sahipseniz bu sayfaya tıklayınİnstagram sizden ve vefat eden kişinin bilgilerini istemektedir.Bu gerekli kısımları doldurduktan sonra İnstagram hesabı kapatılacaktır.Ayrıca bu işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söylemek istiyoruz.

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