Uygun fiyat,performans ve çerçevesiz tasarım bir arada: BLUBOO S1

Bildiğiniz üzere yurtdışında birbirinden güzel akıllı telefonlar bulunmaktadır.Bugün sizlere Aliexpress’te satılan çerçevesiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Bluboo S1 modelinden bahsetmek istiyoruz.
Bu modele ilk baktığınızda çerçevesiz modeli ile ön plana çıkmaktadır.Tabi diğer teknik özellikleride bir harika diyebiliriz.
Bluboo S1 modeli 5.5 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahiptir.Ultra Slim inceliği ile tasarımını değişik boyuta taşımıştır.Bu modeli 3500 mAh’lık hızlı şarj destekli bir batarya desteklemektedir.İşlemci performansına baktığımızda da 2.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Helio P25 chipset bulunmaktadır.64 GB’lık dahili depolama hafızası ile yer sorunu yaşamıyacaksınız.Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 13 megapiksel ve 3 megapiksellik çözünürlüğüne sahip 2 adet arka kamerası bulunmaktadır.Selfie kamerası olarak ise 5 megapiksellik bir özçekim kamerası yer almaktadır.
Çift SIM kart özelliği ve parmak izi okuyucusu ile Bluboo S1 modeli hem tasarımı ile hem özellikleri ile oldukça başarılı bir telefon olduğu belli olmaktadır.
BLUBOO S1 modeli malesef ülkemizde satılmıyor.Yurtdışında 200 dolar civarında satılan bu modele talep oldukça fazladır.
Bluboo S1 modeli yurtdışında Xiaomi Mi Mix ve Samsung Galaxy S8 ile karşılaştırılıyor.Zaten aliexpress’te hazır karşılaştırmasına baktığınızda ön plana çıktığını göreceksiniz.
|Ekran Boyutu
|5.5 inç
|Çift SIM kart
|Evet
|Parmak izi okuyucu
|Evet
|4.5G
|CAT 6
|İşletim Sistemi
|Android Nougat
|Artırabilir Hafıza
|256 GB'a kadar
|Fiyat
|200 dolar
|Arka Kamera
|13 MP ve 3 MP
|Ön Kamera
|5 MP
|RAM
|4/6
|İşlemci Performansı
|2.5 GHz 8 çekirdek
Özet
Bluboo S1 modeli ülkemizde satışı olsaydı çok büyük ilgi görebilirdi. Yurtdışında çok satılan bu model, 4000 TL civarlarında olan telefonlar ile kıyaslandığında üstünlük sağlamaktadır.