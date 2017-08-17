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Uygun fiyat,performans ve çerçevesiz tasarım bir arada: BLUBOO S1

tarafından 17 Ağustos 2017 Tarihinde eklendi

Bildiğiniz üzere yurtdışında birbirinden güzel akıllı telefonlar bulunmaktadır.Bugün sizlere Aliexpress’te satılan çerçevesiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken modelinden bahsetmek istiyoruz.

Bu modele ilk baktığınızda çerçevesiz modeli ile ön plana çıkmaktadır.Tabi diğer teknik özellikleride bir harika diyebiliriz.

Bluboo S1 modeli 5.5 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahiptir.Ultra Slim inceliği ile tasarımını değişik boyuta taşımıştır.Bu modeli 3500 mAh’lık hızlı şarj destekli bir batarya desteklemektedir.İşlemci performansına baktığımızda da 2.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Helio P25 chipset bulunmaktadır.64 GB’lık dahili depolama hafızası ile yer sorunu yaşamıyacaksınız.Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 13 megapiksel ve 3 megapiksellik çözünürlüğüne sahip 2 adet arka kamerası bulunmaktadır.Selfie kamerası olarak ise 5 megapiksellik bir özçekim kamerası yer almaktadır.

Çift SIM kart özelliği ve parmak izi okuyucusu ile Bluboo S1 modeli hem tasarımı ile hem özellikleri ile oldukça başarılı bir telefon olduğu belli olmaktadır.

BLUBOO S1 modeli malesef ülkemizde satılmıyor.Yurtdışında 200 dolar civarında satılan bu modele talep oldukça fazladır.

Bluboo S1 modeli yurtdışında Xiaomi Mi Mix ve Samsung Galaxy S8 ile karşılaştırılıyor.Zaten aliexpress’te hazır karşılaştırmasına baktığınızda ön plana çıktığını göreceksiniz.

Ekran Boyutu5.5 inç
Çift SIM kartEvet
Parmak izi okuyucuEvet
4.5GCAT 6
İşletim SistemiAndroid Nougat
Artırabilir Hafıza256 GB'a kadar
Fiyat 200 dolar
Arka Kamera13 MP ve 3 MP
Ön Kamera5 MP
RAM4/6
İşlemci Performansı2.5 GHz 8 çekirdek
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