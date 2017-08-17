Uygun fiyat,performans ve çerçevesiz tasarım bir arada: BLUBOO S1

Bildiğiniz üzere yurtdışında birbirinden güzel akıllı telefonlar bulunmaktadır.Bugün sizlere Aliexpress’te satılan çerçevesiz tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Bluboo S1 modelinden bahsetmek istiyoruz.

Bu modele ilk baktığınızda çerçevesiz modeli ile ön plana çıkmaktadır.Tabi diğer teknik özellikleride bir harika diyebiliriz.

Bluboo S1 modeli 5.5 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahiptir.Ultra Slim inceliği ile tasarımını değişik boyuta taşımıştır.Bu modeli 3500 mAh’lık hızlı şarj destekli bir batarya desteklemektedir.İşlemci performansına baktığımızda da 2.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Helio P25 chipset bulunmaktadır.64 GB’lık dahili depolama hafızası ile yer sorunu yaşamıyacaksınız.Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 13 megapiksel ve 3 megapiksellik çözünürlüğüne sahip 2 adet arka kamerası bulunmaktadır.Selfie kamerası olarak ise 5 megapiksellik bir özçekim kamerası yer almaktadır.

Çift SIM kart özelliği ve parmak izi okuyucusu ile Bluboo S1 modeli hem tasarımı ile hem özellikleri ile oldukça başarılı bir telefon olduğu belli olmaktadır.

BLUBOO S1 modeli malesef ülkemizde satılmıyor.Yurtdışında 200 dolar civarında satılan bu modele talep oldukça fazladır.

Bluboo S1 modeli yurtdışında Xiaomi Mi Mix ve Samsung Galaxy S8 ile karşılaştırılıyor.Zaten aliexpress’te hazır karşılaştırmasına baktığınızda ön plana çıktığını göreceksiniz.

Ekran Boyutu 5.5 inç Çift SIM kart Evet Parmak izi okuyucu Evet 4.5G CAT 6 İşletim Sistemi Android Nougat Artırabilir Hafıza 256 GB'a kadar Fiyat 200 dolar Arka Kamera 13 MP ve 3 MP Ön Kamera 5 MP RAM 4/6 İşlemci Performansı 2.5 GHz 8 çekirdek

Tasarım

Performans

Fiyat Özet Bluboo S1 modeli ülkemizde satışı olsaydı çok büyük ilgi görebilirdi. Yurtdışında çok satılan bu model, 4000 TL civarlarında olan telefonlar ile kıyaslandığında üstünlük sağlamaktadır. 4.7

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