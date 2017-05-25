USB kablo olmadan telefonu bilgisayara bağlama (GM,Samsung,LG,Huawei)

USB kablo olmadan General mobile,Samsung,Huawei,HTC,LG v.s. Android işletim sistemini kullanan bütün akıllı telefonları bilgisayara nasıl bağlayacağınız konusunda sizlere güzel bir yazı hazırlamak istedik.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonları bilgisayara kablosuz olarak bağlamak istiyorsanız sizlere güzel bir yazı hazırlamak istedik.Telefonu her seferinde USB kablosu ile bilgisayara bağlamak çoğu kişiye zulüm gelmektedir.Yerinizden kalkıp kabloyu bulup telefona ve bilgisayara takma işlemlerine üşeniyorsanız bu uygulama tam size göre diyebiliriz.Wİ-Fİ üzerinden bağlantı kurmak için birçok uygulama mevcuttur.Fakat birçoğu malesef ücretsiz sürümlerinde sınırlı özellikler kullandırmaktadır.AirMore uygulaması ise birçok özelliğini ve araçları ile sizlere güzel bir deneyim sunmaktadır.

Bu uygulamayı kullanmak için bilgisayarınız ve akıllı telefonunuz aynı Wi-Fİ ağına bağlı olması gerekmektedir.

İlk olarak yapmanız gereken Google PlayStore’a girip “AirMore” uygulamasını indirmenizdir.

Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra “http://web.airmore.com/” adresine giriş yapınız.Karşınıza bir QR kodu çıkacaktır.

Telefona yüklenen AirMore uygulamasını çalıştırın ve Start seçeneğine basınız.

Ekranda bir QR kod okuyucu açılacak ve bilgisayardaki QR kodunu okutun.Anında telefonunuzda bulunan bütün detayları bilgisayar ekranında görebileceksiniz.

Akıllı telefonunuz artık bilgisayara USB kablo olmadan bağlanacaktır.

Bu uygulama sayesinde dosya aktarım işlemlerini çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.Ayrıca telefonuzun seri numarasını,kalan pil gücünüzü,kullandığınız sürüm,telefonunuzun root’lu olup olmadığı,hafıza kullanım deatylarınızı,rehberinizi v.s. v.s. hemen hemen herşeyi detaylı olarak görebileceksiniz.

Örneğin rehber bölümüne girdiğinizde hepsini seç butonuna basıp dışa aktar sekmesi ile rehber yedeğinizi alabilirsiniz.

Telefonuzdaki mesajları görebilir ve bu mesajlara bilgisayar üzerinden cevap verebilirsiniz.

Kesinlikle deneyip görebileceğiniz bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)