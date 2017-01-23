UMİ Touch özellikleri ve telefon hakkında yorumlar

Akıllı telefonların çeşitleri artık o kadar çok çoğaldı ki artık hangi modeli seçeneceğinizi karıştırıyorsunuz.Genellikle kullanıcılar uygun fiyat ver üst seviye performansı bir arada aramaktadır.

Bir ziyaretçimiz bizden Umi Touch modelinin özellikleri hakkında bilgi vermemizi istemiştir.Teknoscrool.com olarak elimizden geldiği kadar Umi Touch teknik özelliklerini yazmak istedik.

İlk olarak karşımızda 5.5 inçlik 401 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekran bulunmaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 71.02’lik gayet başarılı bir oran görmekteyiz.Batarya kapasitesine baktığımızda ise 4000 mAh‘lık bir batarya oldukça bizi şaşırtıyor.Eşdeğer telefon modellerinde genellikle 2500 ile 3000 mAh’lık batarya kullanıyor.Şarj konusunda oldukça tatmin edici olduğunu belirtelim.İşlemci gücüne baktığımızda ise 1.3 GHZ hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6753 yonga setini görmekteyiz.Grafik işlemcisi olarak ise Mali-T720 MP3 yer almaktadır.3 GB RAM ile oldukça akıcı kullanım sağlamayı hedeflemektedir.16 GB’lık dahili depolama hafızasının yanısıra ekstra microSD hafıza kartı takarak hafıza kapasitesini artırabilirsiniz.Umi Touch kamerası kaç megapiksel diye merak ediyorsanız 13 megapiksellik bir arka kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.Umi TOuch modeli internet kullanmayı sevenler için 4.5G teknolojisi olarak CAT 4 sınıfını desteklemektedir.Android 6.0 marshmallow sürümü ile gelen Umi Touch modelinin Nougat sürümüne ise geçiş yapıp yapmayacağı konusunda herhangi bir netlik bulunmaktadır.

Artık son çıkan akıllı telefonlarda radyo bulunmuyor.Fakat Umi Touch modelinde radyo bulunmaktadır.Bu özelliği ile diğer eşdeğerlerine göre ön plana çıktığını hatırlatalım.Parmak izi okuyucusu ve çift hat özelliği de bulunmaktadır.

Teknoscrool.com olarak yorumumuz 789 TL‘lik bir fiyata karşı oldukça zengin donanımı bulunmaktadır.Hem 4.5G desteklemesi,parmak izi okuyucusu olsun,ekran çözünürlüğü olsun v.s. bu tarz özellikleri ile isteklerinize karşılık verecektir.

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