Uçak moduna şifre koyma oluyor mu?

Teknoscrool olarak Süleyman Bey’den gelen bir soruyu yanıtlamak istedik.Takipçimiz bize Samsung tabletlerde uçak moduna erişmemek için uçak moduna şifre koyulup koyulamıyacağı konusunda bilgi istemiştir.

Telefonda yüklü uygulama ve oyunlara şifre koymak çok kolaydır.Fakat sistem için bir menüyü şifreleme yapılamamaktadır. Bizde Samsung Galaxy Tab S4 bulunmaktadır.Uçak modunu normal olarak kilitleme yapamıyorsunuz.Fakat Google PlayStore’dan Applock uygulamasını indirdik ve komple ayarlar menüsünü kilitledik.Tabletten ayarlar sekmesine ulaşmak istediğimizde desen kilidi karşımıza çıkmaktadır.Anca bu şekilde uçak moduna erişimi kapattık.Onun haricinde sadece uçak modunu şifreleyecek herhangi bir uygulama bulamadık.

Applock uygulamasını Google PlayStore’dan indirdikten sonra uygulamayı açtığınızda ilk olarak size desen kilidi soracaktır.Bu desen kilidi şifreleyeceğiniz tüm yerlerde geçerli olacak ve sakın unutmayınız.

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