Twitter’da Anket Nasıl Hazırlanır?

İnternet dünyasının en kaliteli sosyal paylaşım platformlarından biri olan twitter sosyal paylaşım sitesi kullanıcıları tarafından en fazla merak edilen ayrıntılardan biri de twitter sitesi üzerinden anket nasıl hazırlanır ayrıntısıdır.

Dilerseniz makalemiz üzerinden çokça merak edilen bu ayrıntı hakkında bilgiler sunalım. Birkaç basit uygulama sayesinde twitter’da kolayca anket hazırlanabilmektedir.

Twitter’da Anket Hazırlamak İçin Yapılması Gerekenler Şunlardır;

İlk olarak ”tweetle” butonuna tıklanmaktadır.

Hemen akabinde ise ”oyla (poll)” sekmesine dokunulmaktadır.

Bu işlem sonrasında ise ankette sormak istenilen soru girilmekte ve ”seçenekler” kısmına dokunulmaktadır.

Bu aşamadan itibaren artık anket twitter hesabı üzerinden tam 24 saat boyunca tüm twitter kullanıcıları ve takipçilerinin oylanmasına sunulmakta ve anketin yayınlanma süresinin dolmasının hemen ardından ilgili anketin sonuçları hemen hesab kısmında yayınlanmaktadır. Bu sayede ankete kaç kişinin oy verdiği kolayca görülmektedir.

Görüldüğü üzere twitter uygulaması üzerinden anket hazırlanması birkaç basit adım sonrasında kolayca gerçekleştirilmektedir. Sizler de twitter hesabınız üzerinden dilediğiniz anketi kullanıcıların ve takipçilerin oylamasına sunmak isterseniz ve sonucu çok kısa süreler sonrasında almak isterseniz bu konuda makalemizde belirttiğimiz basit adımları gerçekleştirerek twitter hesabınız üzerinden anketinizi kolayca ve ücretsiz olarak yayınlayabilirsiniz.

Yukarıdaki adımları uygulama konusunda zorluk çekkerseniz konu hakkında yeterli bilgisi bulunan başka bir twitter kullanıcısından destek talep edebilirsiniz. Makalemizde son dönemlerin en fazla merak edilen konularından olan twitter üzerinden nasıl anket hazırlayabiliriz konusu hakkında bilgiler sunduktan sonra makalemizi burada tamamlamaktayız.