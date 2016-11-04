Twitter ve İnstagram’da mesajlar 1 saat öncesini gösteriyor

İnstagram ve Twitter’da saat dilimi ayarlamak istiyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Ülkemizde saatlerin 1 saat geri alınmamasından dolayı birçok karşımıza çıkmaktadır.Ziyaretçilerimizden gelen sorulardan sonra bu konuyu açmak istedik.Daha önce gelen sorularda facebook gönderilerinin bir saat önce gözüktüğü sorunu gelmişti.Bunun yanıtını vermiştik.Şimdi ise twitter ve İnstagram’da saatlerin 1 saat geri gösterme sorunun düzeltilmesini konusunu açmak istedik.

Twitter 1 saat geri gösterme sorununa çözüm şu şekilde;

İlk olarak Twitter.com’a girerek hesabınız ile oturumu açınız.Daha sonra Profil simgenize tıklayın ve açılır menüden Ayarlar öğesini seçiniz.Hesap öğesine tıklayın ve Zaman dilimi açılır menüsünden artı 3 saat seçmelisiniz.Sayfanın sonuna giderek Değişiklikleri kaydet öğesine tıklayın.Şifrenizi girmeniz istenecektir; değişikliği onaylamak için Değişiklikleri Kaydet öğesine tıklayın.

İnstagram’da 1 saat geri gösterme sorununuda aynı twitter gibi yapmak zorundasınız.Saat diliminizi artı 3 saat ayarlamanız gerekmektedir.

Saatleri geri almadan önce saat dilimi otomatik olarak artı 2 olarak ayarlanmıştı.Ülkemizde saatler bir saat geri alınmadığı için artı 3 saate çıkmış durumdayız.Sosyal medya uygulamalarında bu sorunları saat dilimi ayarlayarak çözebilirsiniz.

Not:Farklı bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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