Twitter ve İnstagram’da mesajlar 1 saat öncesini gösteriyor

İnstagram ve Twitter’da saat dilimi ayarlamak istiyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz.
Ülkemizde saatlerin 1 saat geri alınmamasından dolayı birçok karşımıza çıkmaktadır.Ziyaretçilerimizden gelen sorulardan sonra bu konuyu açmak istedik.Daha önce gelen sorularda facebook gönderilerinin bir saat önce gözüktüğü sorunu gelmişti.Bunun yanıtını vermiştik.Şimdi ise twitter ve İnstagram’da saatlerin 1 saat geri gösterme sorunun düzeltilmesini konusunu açmak istedik.
Twitter 1 saat geri gösterme sorununa çözüm şu şekilde;
İlk olarak Twitter.com’a girerek hesabınız ile oturumu açınız.Daha sonra Profil simgenize tıklayın ve açılır menüden Ayarlar öğesini seçiniz.Hesap öğesine tıklayın ve Zaman dilimi açılır menüsünden artı 3 saat seçmelisiniz.Sayfanın sonuna giderek Değişiklikleri kaydet öğesine tıklayın.Şifrenizi girmeniz istenecektir; değişikliği onaylamak için Değişiklikleri Kaydet öğesine tıklayın.
İnstagram’da 1 saat geri gösterme sorununuda aynı twitter gibi yapmak zorundasınız.Saat diliminizi artı 3 saat ayarlamanız gerekmektedir.
Saatleri geri almadan önce saat dilimi otomatik olarak artı 2 olarak ayarlanmıştı.Ülkemizde saatler bir saat geri alınmadığı için artı 3 saate çıkmış durumdayız.Sosyal medya uygulamalarında bu sorunları saat dilimi ayarlayarak çözebilirsiniz.
Not:Farklı bir sorun ile karşılaşırsanız bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.
Hatice
23 Kasım 2016 at 00:39
Ya instagramki saat ayarini ben yapamadım dediginiz gibi zaman dilimi diye bisey yokki.ayarlar hesap var zaman dilimi yok.yardimci olursaniz sevinirim.
Kübra
17 Ağustos 2017 at 22:18
Ya benim öyle değil mesela instagram a hikaye atalı 1 saat oldu orası 11 gösteriyor 2 saat oldu diyelim 12 saat gösteriyor 24 saat gösterince hikayem kaldiriliyo ama ben hikayemi atalı daha 12 saat falan oluyo geri kalan 12 saat daha orda durmuyor hikayem yani ordan saat yanlış gösterdiği için hikayem 12 saat önce kaldiriliyo
Teknoloji
19 Ağustos 2017 at 11:04
Merhabalar Kübra hanım,
İnstagram’da ayarlar kısmında saat ayarınıza baktınız mı?