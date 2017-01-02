Twitter hesap doğrulatma (Mavi Rozet alma) nasıl yapılır

Twitter’da hesap onaylatmak için detaylı bilgi arıyorsanız bu yazımızı okuyarak gerekli şartlar taşıdığınızda twitter hesabınıza mavi rozet alabilirsiniz.

Dünyanın en çok tercih sosyal medya uygulamaları arasında yer alan twitter’da hesap onaylatma farklılık yaratmaktadır.Sizde Twitter hesabınızı onaylatmak istiyorsanız aşağıdaki başvuru şartlarını taşımanız gerekmektedir.Twitter hesap doğrulama için başvuru şartları bilgileri Twitter’ın resmi internet sitesinden alındığını belirtelim.Twitter tarafından uygulanan yenilik sayesinde artık onaylanmış profil rozetlerine sahip olmak çok kolay.

Twitter’daki mavi onay rozeti kamuoyunun ilgisini çekebilecek bir hesabın orijinal olduğunu insanların bilmesini sağlar.Twitter, Müzik, oyunculuk, moda, yönetim, politika, din, gazetecilik, medya, spor, iş dünyası ve diğer temel ilgi alanlarına mensup kullanıcılar tarafından kullanılan hesapları onaylıyor.

Formu doldurmak için hesabınız aşağıdakilere sahip olmalıdır:

Onaylanmış bir telefon numarası

Onaylanmış bir e-posta adresi

Not: Hesap bir şirket veya kuruluş hesabıysa, hesapla ilişkilendirilen e-posta adresi şirkete veya kuruluşa ait bir e-posta adresi olmalıdır.

Kişisel bilgiler

Bir profil fotoğrafı

Bir başlık fotoğrafı

Bir doğum günü

Bir Web sitesi

Tweet gizlilik ayarlarında Tweetlerin herkese açık olarak ayarlanmış olması gerekiyor.

Bu şartları taşıdıktan sonra Twitter’a başvuru formu gönderebilirsiniz.Başvuru formu için

tıklayın .Başvuru yaptığınızda Twitter size mail ile cevap vermektedir.Eğer Twitter hesap onaylatma işleminden olumsuz yanıtı alırsanız tekrar başvurmak için 30 gün geçmesini beklemeniz gerekmektedir.Genellikle doğru bilgiler ve istenilen belgeleri sunduktan sonra sıkıntısız bir şekilde twitter hesabınız onaylanmaktadır.

Twitter’da onaylanmış hesap olduğu nasıl anlaşılır?

Rozet hesap profilinde ismin yanında, arama sonuçlarında ise hesap adının yanında yer alır. Profil veya tema rengi özelleştirmelerine bağlı olmaksızın, her zaman aynı renktedir ve aynı konuma yerleştirilir.

İsimlerinin yanında rozet bulunmayan ancak rozeti profil fotoğrafı, başlık fotoğrafı veya kişisel bilgiler gibi başka bir yerde gösteren hesaplar onaylanmış hesap değildir.

Onay rozetleri Twitter tarafından yerleştirilmelidir ve bir rozeti profil fotoğraflarının, arka plan fotoğraflarının bir parçası olarak ya da onaylandıklarını ima etmek üzere herhangi bir şekilde kullanan hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir.

Onaylanmış Vine ve Periscope hesapları

Bir Vine veya Periscope hesabı onaylanmış bir Twitter hesabına bağlıysa bu Vine veya Periscope hesabı otomatik olarak onaylanır.

Onaylanmış bir Twitter hesabını bir Vine hesabına bağlamak için:

Vine mobil uygulamasında oturum açın.

Profil sayfasına gidin ve Ayarlar öğesini seçin.

Geçerli Twitter bağlantısını (varsa) kesin ve onaylanmış hesaba tekrar bağlayın.

Onaylanmış Twitter hesabını bir Periscope hesabına bağlamak için:

Periscope mobil uygulamasını açın.

Profil sayfanıza gidin.

Çıkış yap öğesine dokunun.

Ardından Twitter ile Giriş Yap öğesine dokunun ve onaylanmış hesabı seçin.

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