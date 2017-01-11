Twitter hesabını mobil uygulama üzerinden devre dışı kalmıyor

Twitter hesabınızı devre dışı bırakmak istiyorsanız bu işlemi sadece web adresi üzerinden yapabileceğinizi sizlere bildirmek istedik.

Günümüzde sosyal medya platformları büyük yer kaplıyor.Twitter,Facebook,İnstagram derken günümüzün vaktini bu platformlarda harcıyoruz.Bir ziyaretçimiz bizden mobil uygulama ile Twitter hesabını nasıl devre dışı bırakabileceği konusunda yardım istemiştir.

Twitter resmi internet sitesine girdiğimizde devre dışı bırakma özelliğinin sadece web sayfasından yapılabileceği yazmaktadır.Yani mecburen twitter hesabınızı devre dışı bırakmak için bir bilgisayardan www.twitter.com adresine giriş yaparak hesabınız ile oturum açmanız gerekmektedir.

İşte Twitter resmi internet sitesinde yazan bilgi;

Devre dışı bırakma, hesabınızı Twitter’dan kalıcı olarak silmek üzere kuyruğa alır. Mobil aygıtlarda devre dışı bırakma özelliği yoktur; web’de twitter.com adresine erişilerek yapılması gerekir.

Not: Hesap sorununuz varsa (örneğin, kayıp Tweetler, yanlış takipçiler veya takipçi sayısı, şüpheli direkt mesajlar veya olası hesap riski), hesabınızı devre dışı bırakma ve tekrar devreye alma bu sorunu çözmez. Lütfen sorun giderme makalelerimize bakın veya Destek ile iletişime geçin.

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