Türkiye’den izleyebileceğiniz yabancı uydular hangileridir?

Çoğu zaman insanlar gündelik hayat ve sistemsel işlerden sıkılırlar. Her zaman takip edilen günlük programlarda zaman sonra insanı cezbetme olasılığını yitirirler.

Bu sistemden ve aynı şeylerden sıkılan bizler ise vaktimizi geçirebileceğimiz başka programlar ve kanallar ararız. Yurt dışında gösterimde olan kanallar ve bu kanalları gösteren uyduların bazıları ülkemizde de kullanımdadır. Peki, bizlerin kullanabileceği yabancı uydular ve bu uyduların frekansları nelerdir?

Türkiye’de Kullanılan Yabancı Uydular ve Frekansları

Türkiye’de şu anda bizim kullandığımız tek uydu Türksat uydusudur. Diğer ülkelerin uydularının da birçoğunu kullanmaktayız. Peki, bunların en iyileri ve size en cazip gelebilecek kanalar neler?

İntelsat 10

Bu uydu kanalı ve frekanslarını kullanarak Avrupa üzerinde kullanılmakta olan birçok kanala sahip olabilir ve kesintisiz bir yayın keyfine erişebilirsiniz.

Intelsat 906

Bu uydu kanalıda İntelsat uydu kanalı gibi Avrupa üzerinden kullanılır. Tek farklı bu uydu kanalı üzerinden internet üzerinden de giriş yapabilir ve kanalları rahatlıkla izleyebilirsiniz.

NSS 12

Bu uydu kanalı sizlere Türkmenistan’ın kullandığı tüm kanalları kesintisiz olarak sunuyor.

Express AM22

Bu uydu kanalları doğu ülkelerinin kullandığı uydularla çalışmaktadır. Bu uydu kanalını kullanarak doğu ülkelerinin uydularına erişebilirsiniz.

Hobbit

Türkiye üzerinde kullanılan en kapsamlı uydu kanalıdır. Araplardan tutunda tüm Avrupa ülkelerinin kanallarına erişim rahatlıkla sağlarsınız. Çok kapsamlı olmasıyla beraber sizlere kesintisiz bir yayın sunmaktadır. Ayrıca internet üzerinden de rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz.

Yazdığımız bu uyduların hepsi ülkemizde kesintisiz olarak çalışmaktadır. Verilen frekans düzenleri ve sistemsel verileri anlık olarak kendi sistemleriniz de kullanabileceğiniz için anlık olarak frekans değişimi ve frekans bozuklukları hiç bir zaman yaşama gibi bir imkan size sunulmaktadır. En iyi düzeyde kanalları takip edip kesintisiz bir yayın sunulabilir.

(1 votes, average: 5,00 out of 5)

votes, average:out of 5)