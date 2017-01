Turkcell,Vodafone ve Türk Telekom Volte uyumlu telefonlar

Turkcell,Vodafone ve Türk Telekom Volte uyumlu telefon modellerinin hangileri olduğunu merak ediyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Günümüz teknolojisinde artık HD plus olarak adlandırılan Volte hizmetinden yararlanabiliyorsunuz.Volte sayesinde berrak bir ses kalitesi yaşayabilirsiniz.Gürültülü ortamlarda bile sessiz bir odada konuşuyor gibi kaliteli bir ses deneyimine sahip olabilirsiniz.Volte sayesinde telefon görüşmeleri esnasında bile arka planda dosya indirebilir yada gönderme yapabilirsiniz.Normal aramalarda karşı tarafı aradığınızda telefonun çalması 5-10 saniye civarında sürerken volte ile aramak 1 saniye içerisinde gerçekleşebiliyor.

Tabi Volte hizmetini kullanabilmek için kullandığınız akıllı telefonunun uyumlu olması gerekmektedir.Teknoscrool.com olarak Volte hizmetinden yararlanabilmeniz için 3 GSM operatörlerinin açıkladığı volte destekleyen telefon modellerini yazmak istiyoruz.

Türk Telekom HD Plus görüşmeyi desteleyen modeller şöyle;

HD+ Görüşme’den şu anda yararlanabilen cihazlar Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge, LG G5, LG G5 SE, LG G4 ve LG V10’dur.

Turkcell uyumlu modeller

HD Ses (VoLTE&VoWifi) teknolojisini destekleyen cihazlar:

– Samsung S6

– Samsung S6 Edge

– Samsung S7

– Samsung S7 Edge

– LG G4

– LG G5

VoLTE teknolojisini destekleyen cihazlar:

– General Mobile 5 Plus

Cihazların Türkiye’de satılan modeller içinde olması gerekmektedir. Uyumlu cihazların sayısı yıl içinde artacaktır.

Vodafone Volte uyumlu modeller

VoLTE destekli telefon modelleri aşağıdaki gibidir:

– Samsung Galaxy S6

– Samsung Galaxy S6 Edge

– Samsung Galaxy S7

– Samsung Galaxy S7 Edge

– LG G4

– LG G5

– LG G5 SE

– General Mobile GM 5 Plus

– Vodafone Smart ultra 7

– Vodafone Smart style 7

– Apple iPhone SE

– Apple iPhone 6

– Apple iPhone 6 Plus

– Apple iPhone 6S

– Apple iPhone 6S Plus

– Apple iPhone 7

– Apple iPhone 7 Plus

