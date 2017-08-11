Turkcell,Avea ve Vodafone NEREDEYIM servisi kullanımı ve ücretlendirmesi

Günümüzde akıllı telefonlar sayesinde birçok işlemi rahatlıkla yapabiliyoruz.

Örnek vermek gerekirse bir dağ gezisinde yada şehre uzak bir yerde zor dorumda kaldınız, yerinizi tam olarak bilmediğiniz için tarif edemiyorsanız NEREDEYİM servisi sizlere yardımcı olmaktadır.

Turkcell,Türk Telekom (Avea) ve Vodafone aboneleri telefonlarının mesaj bölümüne ” NEREDEYİM ” yazıp 7777’ye kısa mesaj attığınızda size SMS olarak bulunduğunuz yerin koordinatları gelecektir.Sizde bu koordinatları başkalarına göndererek sizi bulmalarını kolaylaştıracaksınız.Teknoscrool.com olarak bu servisleri sunan GSM operatörlerinin nasıl kolaylıklar sağladığını detaylı olarak anlatan bir yazı yazmak istedik.

VODAFONE NEREDEYİM SERVİSİ

SMS ile konum bilgisini almak istiyorsanız NEREDEYİM yazıp 7777‘ye mesaj gönderin.

SMS ile konum bilginizi yakınlarınıza bildirmek istiyorsanız NEREDEYİM boşluk (GSM Numarası 1) boşluk (GSM Numarası 2) boşluk (GSM Numarası 3) yazıp 7777’ye mesaj gönderin.

Ücretlendirme: Lokasyon sorgu* bedeli faturalı ve faturasız hatlar için 40 kuruştur. (KDV ve ÖİV dahil.)

* Nerede Olduğumu Bildir servisinde, her GSM numarasına gönderilen konum bilgisi bir sorgu olarak kabul edilir.

TURKCELL NEREDEYİM SERVİS ÜCRETİ

Turkcell Neredeyim; bulunduğunuz bölgenin adres bilgisi, size en yakın noktalar ve telefonları, coğrafi konum bilgileri, polis ve sağlık acil durum telefonları cep telefonunuza SMS olarak gönderen bir servistir.

2222’ye mesaj göndererek, bulunduğunuz yerin bilgilerini ve öğrenmek istediğiniz diğer noktaları SMS olarak alabilirsiniz.

Servis kullanım ücreti sorgulama başına 1,2 TL’dir.

Servis ücretine tüm vergiler (%18 KDV ve %25 ÖİV) dahildir.

SMS içindeki link’e girildiğinde data ücretlidir.

Türk Telekom (AVEA) NEREDEYİM Servisi ücreti

Adres bilginizin cebinize gelmesini istiyorsanız, NEREDEYIM yazıp, 7777 ’ye gönderin.

Neredeyim Servisi için her SMS sorgusu 1,2 TL ile ücretlendirilir.

NEREDEYİM servisi koordinatlarınızı tam doğru olarak veriyor mu diye soruyorsanız şehir içi 300-500 metre çevresinde ve kırsal alanda ise tahmini olarak 1 km çevre alanı kapsayacak şekilde olabileceği belirtiliyor.Bu servisi çok kullanılmaması ve birçok kişi tarafından bu servisten haberi olmamasının sebebinin altında WhatsApp yatmaktadır.Bildiğiniz üzere whatsApp’ta konum paylaş dediğinizde işlemler hem hızlı hem ücretsiz olarak gerçekleşmektedir.

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