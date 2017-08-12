Turkcell T80 yorumları

Turkcell’in yeni amiral gemisi modeli T80 resmi olarak tantıldıktan sonra teknik özellikleri ile telefon almak isteyenlerin dikkatini çektiğini söyleyebiliriz.

Üst segment özellikleri ve uygun fiyatı ile kesinlikle incelenmesi gereken bir model olduğunu hatırlatalım.

İsterseniz Turkcell T80 teknik özelliklerine detaylı olarak bakalım;

İlk olarak 5.2 inçlik 424 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı buluyor.Son zamanlarda telefon alırken ekran/gövde oranlarınada dikkat edilmeye başlandı.Bu modelde ekran/gövde oranı yüzde 70.25’tir.Batarya kapasitesi olarak ise 2730 mAh’lık değiştirelemez bataryası bulunuyor.Batarya kapasitesi 3000 mAh olsaydı daha iyi olabilirdi.

T80 Kamerası kaç megapiksel

Turkcell T80 kamera özellikleri oldukça yüksek çözünürlüktedir.13 Megapiksellik bir arka kamerası ve ikinci kamera olarak ise 2 megapiksellik ikinci bir arka kamerası yer almaktadır.Selfie çekmeyi seviyorsanız size güzel bir haberimiz var.13 megapiksellik bir ön kamera sizlere güzel özçekimleri sağlayacak.

Turkcell T80 performansı nasıl?

Akıllı telefonlarda performans oldukça önemlidir.Bu modelde 1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 yonga seti bulunmaktadır.Ayrıca 2 GB RAM ile oldukça size akıcı bir kullanım hedefliyor.16 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile depolama hafızasını 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.Bildiğiniz üzere artık akıllı telefonlarda hafızanın önemi büyüktür.Fotoğraflar ve videolar yüksek çözünürlüklü olduğu için kısa sürede dahili depolama hafızasını doldurabilmektedir.

4.5G teknolojisi olarak CAT 6 bulunuyor.Bu oldukça başarılı diyebiliriz.Saniyede ortalama olarak 300 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.

T80’de radyo var mı ?

Artık günümüzde birçok teknoloji devi telefonlarına radyo özelliği koymamaktadır.Fakat Turkcell, bu modelinde radyo’ya yer vermesi ile eşdeğerlerinden bir çıt öne çıkarmıştır.Parmak izi okuyucusu ile birlikte ihtiyaçlarına rahat bir şekilde cevap verecek olduğunu belli olmaktadır.

Turkcell T80 modeline peşin olarak 1299 TL’den ulaşabilirsiniz.Yada ben peşin almak istemiyorum tarifeme ek olarak almak istiyorum derseniz aylık 51.75 TL ile 36 ay’dan başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Ziyaretçilerimizden Turkcell T80 yorumları bekliyoruz.

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