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Turkcell T70 numara engelleme

tarafından 23 Eylül 2016 Tarihinde eklendi

Turkcell numara engellemek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

t70-numara-engelleme

Bir takipçimiz bizden Turkcell T70 modelinde numara engelleme nasıl yapılır konusunda destek maili istemiştir.Turkcell T70 modelinde numara engellemek için 3.parti uygulaması kullanmanız gerekmektedir.Play Store’dan Call Blocker uygulaması ile istediğiniz numarayı engelleyebilirsiniz.Uygulama olmadan ise gelen ve giden aramaların tamamını engelleyebilirsiniz.Bu seçenek fazla kullanılmıyor fakat biz yinede yazmak istedik.Aşağıdaki adımları uygulayarak isterseniz giden isterseniz gelen aramaları tamamen engelleyebilirsiniz.

Telefon arama ekranında sol üst köşede bulunan 3 noktaya basarak ayarlar sekmesine giriş yapınız.Daha sonra Çağrılar-GSM çağrı ayarları-Arama engelleme sekmelerini takip ettikten sonra karşınıza çıkan menüden istediğiniz işlemi yapabilirsiniz.

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1 Comment

  1. CETOVA

    7 Haziran 2017 at 15:30

    T70 de numara engelleme var bro rehber>kişiyi düzenle>sağ üstte menüyü açıp en altta tüm çağrıları sesli mesaja kutucuğu işaretleyince engelleriz TEK Sorun numarayı rehbere kaydetmek gerekiyor

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