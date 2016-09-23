Turkcell T70 numara engelleme

Turkcell T70 numara engellemek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Bir takipçimiz bizden Turkcell T70 modelinde numara engelleme nasıl yapılır konusunda destek maili istemiştir.Turkcell T70 modelinde numara engellemek için 3.parti uygulaması kullanmanız gerekmektedir.Play Store’dan Call Blocker uygulaması ile istediğiniz numarayı engelleyebilirsiniz.Uygulama olmadan ise gelen ve giden aramaların tamamını engelleyebilirsiniz.Bu seçenek fazla kullanılmıyor fakat biz yinede yazmak istedik.Aşağıdaki adımları uygulayarak isterseniz giden isterseniz gelen aramaları tamamen engelleyebilirsiniz.

Telefon arama ekranında sol üst köşede bulunan 3 noktaya basarak ayarlar sekmesine giriş yapınız.Daha sonra Çağrılar-GSM çağrı ayarları-Arama engelleme sekmelerini takip ettikten sonra karşınıza çıkan menüden istediğiniz işlemi yapabilirsiniz.

(3 votes, average: 3,67 out of 5)

votes, average:out of 5)