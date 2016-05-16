Turkcell T70 ekran görüntüsü nasıl alınır?

T70 Screen Shot nasıl alınır?

Akıllı telefonların özellikleri arasında en çok kullanılan özelliği ise kesinlikle ekran görüntüsü alma işlemidir.En çok işimize yarayan ekran görüntüsü alma işlemi hemen hemen bütün akıllı telefonlarda aynı olduğunu söyleyebiliriz.Bildiğiniz üzere Turkcell T70 modeli yeni tanıtıldı.Bir çok kişi bu telefonu uygun fiyatı ve iyi performansı için almak isteyecektir.

İleride gelecek sorulara karşı şimdiden bu konuyu açmak istedik.Turkcell T70 ekran görüntüsü almak için ses kısma ve güç tuşuna aynı anda basılı tutmanız gerekmektedir.1-2 saniye süresince basılı tutarsanız ekran görünütü alınır ve galeri kısmından ulaşabilirsiniz.

Not:Eğer T70 ekran görünütüsü almak işleminde herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız lütfen bize yorum yazınız.Sorunuza en yakın zamanda cevaplanıp size mail atılacaktır.

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