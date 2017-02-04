Turkcell Numara ve Mesaj (SMS) Engelleme Nasıl Yapılır

Turkcell numara engellemeyi nasıl kullanırım diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Akıllı telefonların en güzel özelliklerinden bir tanesi ise kesinlikle numara engelleme işlemi için 3.parti ugulamalarına gerek kalmamasıdır.Fakat telefon modellerine göre farklılık gösterebilmektedir.Örneğin X markasında numarayı engellediğiniz halde sizi hala arayabilmektedir.Yada mesaj olarak engellediğinizde hala size sms atabilmektedir.Bu tur durumlarda ise GSM operatörleri devreye girmektedir.Turkcell GSM operatörünün “numara engelleme” servisi bulunmaktadır.

Turkcell numara engelleme servisi nasıl kullanılar?

Hem çağrı hem de sms için ayrı ayrı engelleme ve izin listesi oluşturabilirsiniz.

ÇAĞRI LİSTELERİ VE AYARLARI

Numara eklemek için: CAGRIENGELLE çağrı almak istemediğiniz numarayı ekleyip 2222’ye gönderin. Örnek: CAGRIENGELLE 5XXXXXXXXX

Numara çıkarmak için: SIL CAGRIENGELLE listeden çıkarmak istediğiniz numarayı ekleyip 2222’ye gönderin. Örnek: SIL CAGRIENGELLE 5XXXXXXXXX

Not: Listeler devre dışı bırakıldığında sanki hiç liste oluşturmamışsınız gibi çağrılarınızı almaya devam edersiniz.Listeleriniz sistemde saklanır, tekrar listenizi akitfleyince daha önce oluşturduğunuz numaralar ile listeniz devreye girer.

Tüm gelen çağrıları engellemek ve tekrar çağrı almak için:

Tüm gelen çağrıları engellemek için: KAPA CAGRI yazıp 2222’ye gönderin.

Tüm gelen çağrıları tekrar almak için: AC CAGRI yazıp 2222’ye gönderin.

SMS LİSTELERİ VE AYARLARI

SMS Engelleme Listesi:

Numara eklemek için: SMSENGELLE mesaj almak istemediğiniz numarayı ekleyip 2222’ye gönderin. Örnek: SMSENGELLE 5XXXXXXXX

Numara çıkarmak için: SIL SMSENGELLE listeden çıkarmak istediğiniz numarayı ekleyip 2222’ye gönderin. Örnek: SIL SMSENGELLE 5XXXXXXXXX

Markalardan gelen SMS’leri engellemek için: SMSENGELLE Markasimini yazıp 2222’ye gönderebilirsiniz.

Markalardan gelen SMS’leri tekrar almaya başlamak için: SIL SMSENGELLE Markaismini yazıp 2222’ye gönderebilirsiniz.

SMS İzin Listesi:

Numara eklemek için: SMSIZIN mesaj almak istediğiniz numarayı ekleyip 2222’ye gönderin. Örnek: SMSIZIN 5XXXXXXXX

Numara çıkarmak için: SIL SMSIZIN listeden çıkarmak istediğiniz numarayı ekleyip 2222’ye gönderin. öRNEK: SIL SMSIZIN 5XXXXXXXXX

SMS Listelerini Kapamak/ Açmak için:

Listenizi devre dışı bırakmak için: KAPA SMSENGELLE yazıp 2222’ye gönderin.

Listenizi tekrar aktif hale getirmek için: AC SMSENGELLE yazıp 2222’ye gönderin.

Not: Listeler devre dışı bırakıldığında sanki hiç liste oluşturmamışsınız gibi SMS almaya devam edersiniz.Listeleriniz sistemde saklanır, tekrar listenizi akitfleyince daha önce oluşturduğunuz numaralar ile listeniz devreye girer.

ÇAĞRI VE SMS LİSTELERİ İÇİN AYNI ANDA LİSTE OLUŞTURMAK:

Numara Engelleme Listesi:

Numara eklemek için: NUMARAENGELLE çağrı ve mesaj almak istemediğiniz numarayı ekleyip 2222’ye gönderin.

Numara çıkarmak için: SIL NUMARAENGELLE listeden çıkarmak istediğiniz numarayı ekleyip 2222’ye gönderin.

Numara İzin Listesi:

Numara eklemek için: NUMARAIZIN çağrı ve sms almak istediğiniz numarayı ekleyip 2222’ye gönderin.

Numara çıkarmak için: SIL NUMARAIZIN listeden çıkarmak istediğiniz numarayı ekleyip 2222’ye gönderin.

Numara Listelerini Kapamak ve Açmak için:

Listenizi devre dışı bırakmak için: KAPA NUMARA yazıp 2222’ye gönderin.

Listenizi tekrar aktif hale getirmek için: AC NUMARA yazıp 2222’ye gönderin.

IZIN VE ENGELLEME LİSTELERİNİZDEKİ NUMALARI SORGULAMAK İÇİN:

NUMARASORGU yazıp 2222’ye göndererek en son aktif listenizdeki numaraların hangileri olduğunu öğrenebilirsiniz. 5’ten fazla numaranız varsa 532 Turkcell Müşteri Hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Turkcell Numara engelleme servisi aylık ücreti ne kadar diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı ise ayda 1.99 TL‘dir.

Yukarıdaki bilgilerin çoğu Turkcell resmi internet sitesinden alınmıştır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)