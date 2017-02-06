Turkcell Firma Reklam mesajları nasıl engellenir?

Bildiğiniz üzere son çıkan yasaya göre artık reklam mesajları göndermek için sizden onay alınması gerekmektedir.

Fakat bazı uyanık şirketler ise malesef sizin onayınızı almadan reklam mesajları göndermeye devam etmektedir.Aslında bu şirketleri şikayet edebilir ve gerekli yasal yaptırımı yapabilirsiniz.Tabi bu işler ile uğraşmak istemeyenler reklam mesajlarını nasıl engelleyeğini merak etmektedir.Akıllı telefonlarda mesaj engelleme özelliği var fakat gelen reklam mesajlarında numara bulunmadığı için engelleyemiyorsunuz.Turkcell’in SMS engelleme özelliği ile ayda çok uygun bir rakam ödeyerek firma mesajlarından kurturabilirsiniz.

Firmaların reklam mesajları engellemek için;

Markalardan gelen SMS’leri engellemek için: SMSENGELLE Markasimini yazıp 2222’ye gönderebilirsiniz.

Markalardan gelen SMS’leri tekrar almaya başlamak için: SIL SMSENGELLE Markaismini yazıp 2222’ye gönderebilirsiniz.

Ücret: Faturalı ve Hazır Kart’lı aboneler için %18 KDV ve %25 ÖİV dahil ayda 1.99 TL’dir.

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