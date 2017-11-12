Turkcell fatura kesim tarihini bayilere gitmeden değiştirebildiğinizi biliyor muydunuz?

Mail olarak gelen ve “Turkcell fatura kesim tarihi değiştirme” sorusunu yanıtlamak istedik.Fatura kesim tarihleri hattınızı aldığınızda sizlere sorulmaktadır.Fakat daha sonra siz istediğiniz zaman değiştirebilmektesiniz.Değiştirme işlemi yapmak için Turkcell bayilerine gitmenize gerek yoktur.Turkcell’in resmi internet sitesi üzerinden fatura kesaim tarihinizi değiştirebilirsiniz.Turkcell.com.tr anasayfasından hesabınıza giriş yapın. Ana menüden “Hesabım” seçeneğinin üzerine gelin. “Faturalarım” altında yer alan “Fatura Ayarlarım” bölümüne tıklayın. Açılan sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda “Fatura Kesim Tarihi” başlığı altında faturalarınızın kesilmesini istediğiniz tarih aralığını seçebilirsiniz

​Faturanız,​ talebinize göre her ayın 10’unda, 20’sinde veya 25’inde kesilmektedir.

Sadece Fatura değişim tarihi değil başka konularda da bize sormak istediğiniz sorular olursa lütfen mail yada yorum yazarak gönderiniz.Cevabı yayınladıktan sonra sizlere mail olarak cevabı göndermekteyiz.

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