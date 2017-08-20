Turkcell BİP diğer operatörlerde kullanıyor mu?

Bir ziyaretçimiz bize BİP uygulamasının Turkcell harici GSM operatörlerinde kullanıldığında ücretli olup olmadığı konusunda bilgi istemiştir.

Günümüz akıllı telefon dünyasında en çok anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları tercih edilmektedir.BİP uygulamasıda çok kullanılan ve sevilen bir uygulamadır.

BİP uygulamasını bütün GSM operatörileri ücretsiz olarak kullanabilmektedir.Tabi Turkcell kullananların ayrıcalığı bulunmaktadır.Bu ayrıcalık ise fotoğraf ve video gönderimlerinde kotanızdan düşülmemesidir.

BİP uygulaması sadece mesajlaşmaya yaramıyor.Bir sürü güzel özellikleri bulunmaktadır.

BİP uygulamasında Sesi ve görüntülü arama özelliği,

CAPS yaratabiliyorsunuz,

Grup kurarak mesajlaşabiliyorsunuz,

Konumunuzu başka bir BİP kullanıcısına atabiliyorsunuz.

Daha birçok eğlenceli özelliklerinde olduğunu belirtelim.

İsterseniz ufak bir anket yapalım.

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