Türk Telekom Yurtdışı arama ücreti ve uygun tarifesi

Bir ziyaretçimiz Türk Telekom hattını kullandığını ve yurtdışı arama ücreti konusunda bilgi istemiştir.

Türk Telekom resmi internet sitesine baktığımızda yurtdışı arama ücreti tarifisini gördük ve bu tarifeden bahsetmek istiyoruz.Türk Telekom’dan yurtdışını uygun fiyatlı olarak aramak istiyorsanız ayda 3.5 TL ödeyerek yurtdışını aradığını her dakika ücreti olarak 0.35 TL olarak ücretlendirebilirsiniz.Bu yurtdışı tarifesi oldukça uygun bir tarife olduğunu belirtmek isteriz.

Türk Telekom kampanyalı Yurtdışı arama tarifesi

Bu tarifeye abone olmak için herhangi bir yeni hat yada geçiş ücreti ödemek zorunda kalmıyorsunuz.Yapmanız gereken sadece KAYIT ALO DUNYA yazıp 5555 e gönderin. Yurtiçinden 5555’e gönderilen kayıt SMS’leri ücretsizdir.Bu paket ile yurtdışına ister sabit hat isterseniz cep telefonu hattını arayabilirsiniz.

PAKETİ İPTAL ETMEK İÇİN

Paketi iptal ettirmek için IPTAL yazıp 4600 ‘a SMS gönderilebilir.

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