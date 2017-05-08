Türk Telekom Stylus 3 özellikleri ve yorumları

Türk Telekom yeni bir modeli ile akıllı telefon tutkunlarının karşısına çıkıyor.Türk Telekom Stylus 3’ü büyük ekranlı telefon severler daha çok ilgi gösterecek gibi durmaktadır.İsterseniz Türk Telekom Stylus 3 teknik özeliklerine bakalım;

İlk olarak 5.7 inçlik dev bir ekran bulunmaktadır.258 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekran yer almaktadır.Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 72.13’lük harika bir oran görmekteyiz.Bu büyüklükteki bir telefonu ise 3200 mAh’lık değiştirebilir bir batarya desteklemektedir.İşlemci performansına baktığımızda ise 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6750 yonga seti bulunmaktadır.2 GB RAM ile oldukça hızlı bir telefon olduğunu belirtelim.Türk Telekom Stylus 3’da 16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunmaktadır.Türk Telekom Stylus 3’a microSD hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun cevabı evet olacaktır.Kamera özelliklerine baktığımızda ise 13 megapiksellik bir arka kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera bulunmaktadır.Android’in son sürümü olan 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelen bu modelde CAT 4 sınıfı 4.5G teknolojisi bulunmaktadır.Parmak izi okuyucusu özelliğide bulunan Türk Telekom Stylus 3 satış fiyatı henüz resmi olarak açıklandı.

Türk Telekom Stylus 3, 1399 TL‘lik fiyat etiketi ile satılmaktadır.Eğer isterseniz tarifenize ek olarakta alabilme seçenekleriniz bulunmaktadır.

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